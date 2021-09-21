أخبار عاجلة

لقنوها الشهادة وهى تقول "الحقو بناتى"..العثور على 3 جثث بالطريق العام فى 15 مايو -
الجيزة: رفع 8553 طن مخلفات بـ4 أحياء -
حالة الطقس اليوم.. تفاصيل درجات الحرارة حتى السبت 2 أكتوبر 2021 -
مدبولي: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم في العالم ونُفذت بآياد مصرية -
«الجيزة»: انطلاق مبادرة علاج الأمراض المزمنة بحي الهرم -
مدبولي يلتقي مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية -
مفاجأة مع عودة البورصة.. أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021 -
يوم مفتوح لطالبات «سان شارل بورميه» للتعرف على البرامج الجديدة بجامعة العلمين (صور) -
بـ«شارة النصر».. القنصلية السعودية في الإسكندرية تحتفل باليوم الوطنى الـ91 (صور) -
عون: التهديدات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان هي الهمّ الشاغل للدولة اللبنانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تولى رئاسة عقب تنحي مبارك.. وفاة المشير محمد حسين طنطاوي فجر اليوم

Print
تولى رئاسة مصر عقب تنحي مبارك.. وفاة المشير محمد حسين طنطاوي فجر اليوم تولى رئاسة عقب تنحي مبارك.. وفاة المشير محمد حسين طنطاوي فجر اليوم
أحيل للتقاعد بقرار رئاسي من محمد مرسي في 2012 وشارك في حربيْ 67 و73

تولى رئاسة مصر عقب تنحي مبارك.. وفاة المشير محمد حسين طنطاوي فجر اليوم

توفي فجر اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع المصري الأسبق، عن عمر يناهز 85 عامًا.

ووفق صحيفة "المصري اليوم"، تخرج محمد حسين طنطاوي في الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

وتولى المشير طنطاوي رئاسة بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 11 فبراير 2011.

وظل على رأس السلطة حتى تسليم منصبه وأداء اليمين الدستورية في 1 يوليو 2012، وأحيل للتقاعد بقرار رئاسي من محمد مرسي في 12 أغسطس 2012.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.. مدبولي يكشف خطة تطوير سيناء

خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.. مدبولي يكشف خطة تطوير سيناء

مدبولي: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم في العالم ونُفذت بآياد مصرية

مدبولي: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم في العالم ونُفذت بآياد مصرية

مفاجأة مع عودة البورصة.. أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021

مفاجأة مع عودة البورصة.. أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021

قبل افتتاح السيسي.. تعرف على تفاصيل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

قبل افتتاح السيسي.. تعرف على تفاصيل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر