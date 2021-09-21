اليوم.. زيادة جديدة في الرحلات الروسية إلى الغردقة وشرم الشيخ

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كشف عدد من مسؤولي شركات السياحة العاملة في السوق السياحي الروسي بالبحر الأحمر عن بدء زيادة جديدة في عدد الرحلات الجوية الروسية لمطاري الغردقة وشرم الشيخ بداية من اليوم الثلاثاء بعد قرارات لجنة مكافحة كورونا في روسيا وذلك من 15 إلى 25 رحلة أسبوعياً على كل مسار.

واكد عصام على، الخبير السياحي، أن عدد الرحلات الجوية الروسية خلال الزيادة الجديدة يصل إلى 100 رحلة في الأسبوع من موسكو إلى المنتجعات في مصر على أساس متبادل بين الخطوط الروسية وخطوط مصر للطيران واير كايرو.

وكشف على بالنسبة للمغادرين من المناطق الروسية يوجد الآن 53 مدينة، يُسمح برحلات دولية منها في 21 سبتمبر، كما تمت إضافة بسكوف وماغادان ومورمانسك وتشيتا.

وأكد بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن شركة الطيران الروسية «أيروفلوت» اعلنت عن بدء رحلاتها إلى المنتجعات المصرية اعتبارًا من الأول من أكتوبر، وفتحت شركة «أيروفلوت» بيع تذاكر رحلات الركاب المنتظمة المباشرة من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ وستسير يومياً ابتداء من الأول أكتوبر.