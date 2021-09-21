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رئاسة الحرمين: مناقشة تفعيل منظومة الجودة والتميز المؤسسي بالمسجد الحرام

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رئاسة الحرمين: مناقشة تفعيل منظومة الجودة والتميز المؤسسي بالمسجد الحرام رئاسة الحرمين: مناقشة تفعيل منظومة الجودة والتميز المؤسسي بالمسجد الحرام
للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للزوّار والعمّار والمساهمة والتكامل مع الجهات

رئاسة الحرمين: مناقشة تفعيل منظومة الجودة والتميز المؤسسي بالمسجد الحرام

عقد المستشار وكيل الرئيس العام للتخطيط والجودة بالمسجد الحرام عبدالحميد المالكي؛ اجتماعاً لمناقشة أوجه التعاون في مجال الجودة والتميز المؤسسي بحضور العضو التنفيذي بالمجلس السعودي للجودة الدكتور عدنان بن سعد صغير؛ ووكيل الرئيس العام لقياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي سمير السويهري.

وتمّت مناقشة إمكانية الاستفادة من تطبيق معايير وأسس ومبادئ الجودة من خلال الاستشارات والدراسات وحلقات نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي.

كذلك مناقشة تطوير معايير وبرامج للجودة وتطبيقاتها الحديثة؛ للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدَّمة لزوّار وعمّار بيت الله الحرام والمساهمة والتكامل مع الجهات ذات الاختصاص بما يحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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