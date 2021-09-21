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بوريل: لا اجتماع مع إيران في الأمم المتحدة بشأن النووي

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بوريل: لا اجتماع مع إيران في الأمم المتحدة بشأن النووي بوريل: لا اجتماع مع إيران في الأمم المتحدة بشأن النووي
يُعقد على الأرجح اجتماع للجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة

بوريل: لا اجتماع مع إيران في الأمم المتحدة بشأن النووي

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: إن وزراء من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، لن يعقدوا اجتماعًا مع إيران على هامش الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الجمعية العامة للأمم هذا الأسبوع.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، قد صرح في وقت سابق بأن وزراء من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا سيجتمعون مع إيران في الأمم المتحدة هذا الأسبوع؛ لمحاولة إعطاء قوة دفع للمحادثات المتوقفة حاليًا والرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وخلال مؤتمر صحافي عقده في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قال لودريان: "سنعقد على الأرجح اجتماعًا للجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة، على الأغلب خلال هذا الأسبوع".

وأضاف الوزير الفرنسي أنه منذ انتخب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي في يونيو "لم تُستأنف المفاوضات؛ وذلك بطلب من إيران" وفق "سكاي نيوز".

وشدد لودريان على "أهمية أن نتمكن خلال هذا الأسبوع من محاولة إطلاق ديناميكية إيجابية لاستئناف المحادثات في فيينا بشأن عودة إيران والولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة".

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي أن ما يهم هو "أن تستأنف المفاوضات" حتى تعود الولايات المتحدة طرفًا في الاتفاقية وتعود إيران إلى الالتزام الصارم بها.

ويشارك وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبداللهيان في نيويورك هذا الأسبوع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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