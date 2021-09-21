4 أعراض رئيسية لسرطان الرئة.. تَعرّف عليها

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طِبقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية

أوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) الأعراض الرئيسية لسرطان الرئة وهي: سعال مستمر، سعال الدم، ضيق التنفس المستمر، التعب وفقدان الوزن غير المبرر، وجع أو ألم عند التنفس أو السعال؛ طِبقًا لـ"إكسبريس".

وأضافت أن هناك المزيد من الأعراض التي يجب ألا تتجاهلها أبدًا، بينها هذه الأعراض الأربعة الغريبة لسرطان الرئة وهي:

1- انتفاخ الأطراف

تسبب الحالة المعروفة باسم "تعجر الأصابع" تورم أطراف الأصابع. وذلك لأن الأورام في الرئتين يمكن أن تُنتج أحيانًا مواد كيميائية تتصرف مثل الهرمونات.

وتتمثل إحدى تأثيرات هذه المواد الكيميائية في دفع الدم والسوائل إلى أطراف الأصابع؛ مما يجعلها تبدو أكثر سمكًا وأكبر.

وقد يبدو الجلد بجوار الأظافر أكثر لمعانًا أيضًا. وهذا ليس عارضًا شائعًا لسرطان الرئة؛ ولكن نحو 80% من المصابين بتجعر الأصابع يعانون أيضًا من سرطان الرئة.

2 - آلام الظهر والرقبة

هناك شكل من أشكال سرطان الرئة يسمى "ورم البانكوست" الذي ينمو في الجزء العلوي من الرئة، وينتشر إلى الأضلاع والعمود الفقري والأعصاب والأوعية الدموية.

ونادرًا ما يسبب موقع هذا الورم مشاكل في الجهاز التنفسي، تُعرف بأعراض سرطان الرئة.

وبدلًا من ذلك، فمن المرجح أن يشعر المريض بألم في الظهر والرقبة والكتفين.

3 - سوء التوازن

يمكن لنوع أقل شيوعًا من سرطان الرئة، والمعروف باسم سرطان الرئة ذي الخلايا الصغيرة، إرسالُ إشارات إلى الجهاز المناعي لمهاجمة الجهاز العصبي.

وإذا تعرض الجهاز العصبي لضرر؛ فقد يؤثر ذلك على العضلات؛ مما يجعل من الصعب الحفاظ على الثبات عندما يكون الشخص واقفًا أو جالسًا.

4 - مشاكل في البطن

يواجه العديد من المصابين بالسرطان، حالة تسمى فرط كالسيوم الدم، وتنتج عن ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم.

ويمكن أن تسبب هذه المستويات العالية من الكالسيوم آلامًا في المعدة، وكذلك تجعل المريض يشعر بالغثيان والإمساك.

وقد يعاني المريض أيضًا من فقدان الشهية؛ بينما يشعر في الوقت نفسه بالعطش الشديد.

وإذا ظهرت أي من هذه الأعراض؛ فتأكد من الذهاب إلى الطبيب العام لفحصها. وقد لا تكون هذه الأعراض علامات دقيقة على الإصابة بالسرطان، ولكن من الأفضل دائمًا توخي الحذر منها.