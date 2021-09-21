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اليوم.. محاكمة متهم بإصابة شقيقه بعاهة مستديمة في حلوان

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اليوم.. محاكمة متهم بإصابة شقيقه بعاهة مستديمة في حلوان اليوم.. محاكمة متهم بإصابة شقيقه بعاهة مستديمة في حلوان

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة عامل تشاجر مع شقيقة وتسبب في إصابته بلاهة مستديمة في حلوان.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار جمال السمري وعضوية المستشارين محمد سامح عبدالخالق ومصطفى أنور.

كانت النيابة أحالت المتهم لمحكمة الجنايات، بعد ان وجهت له تهمه الاعتداء بالضرب على شقيقه والسبب في إصابته بعاهة مستديمة.

وكشفت التحقيقات عن ان المتهم عقد العزم وبيت النية على إيذاء شقيقه وأعد لذلك الغرض مخطط إجرامي استهله بتجهيز أداة بطشه باستخدام سلاحه الحاد استقرت في رأسه واتبعها بأخرى قاصدا ذات المكان اتقاها ضحيته بيده اليسري، فاستقرت بها فأحدث جراءها عاهة مستديمة يستحيل برؤها متمثلة في ضمور باليد اليسرى قدرت نسبتها حوالي 30%، كما أحرز سلاح أبيض «كاذلك» دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية لحيازتها.

المصرى اليوم

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