120 فنانا وفنانة من 12 دولة يحتفلون بيوم السياحة العالمي في الغردقة

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بمشاركة ١٢٠ فنانا وفنانة من ١٢ دولة تحتفل مدينة الغردقة اليوم الثلاثاء بيوم السياحة العالمى بالممشي السياحى بمنطقة ارت برومناد.

واكد الفنان التشكيلي محمد حميدة منظم الاحتفالية ان مؤسسة اوستراكا للفنون ستنظم كرنفالا فنيا جماليا يشكل فيه الفنانون التشكيلين مجسمات تشكيلية ملونة عن رؤيتهم لمعالم مصر السياحية تشكيليا وفنيا وأبرز المشاركين من مصر ولبنان وروسيا وبيلاروسيا وبلجيكا وأوكرانيا وانجلترا وتركيا والسعوديه وفلسطين.

وتنقسم فعاليات الكرنفال والذي يشهد هذا الحضور القوي من كبار الفنانين والفنانات من دول مختلفة إلى اربع اقسام بينها التشكيل المجسم والرسم والتصوير على المجسمات والسيرف بورد ووفرق موسيقية واستعراضية يوميا تقدم ابداعتها أمام الجمهور بالممشي السياحى وحفل ختام يضم افتتاح معارض الفنون المختلفه من فيديو أرت والاعمال المركبة والتجهيز في الفراغ والنحت والتصوير بجانب مشاركة فرقه اوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة المايسترو مازن دراز.

ويشارك جميع الفنانين والفنانات في تكوين مجسم تشكيلي لونى تحت اسم هرم السياحة والفنون وهو مجسم ضخم ليكون معلما حضاريا وذكري لهذا الحدث الفنى الضخم ويضم الكرنفال اسماء لامعة في الحركة التشكيليه من مصر وخارج مصر يتم تكريم بعضهم في حفل الختام والمقرر حضور بعض الشخصيات العامة.