محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء

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استقبل اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بديوان عام المحافظة بالعريش، العميد محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي والوفد المرافق له خلال زيارته للمحافظة.

وخلال اللقاء رحب المحافظ بوكيل وزارة الثقافة، وناقشا سبل تكثيف الانشطة الفكرية والابداعية في المحافظة خلال الفترة المقبلة والسعي إلى تقديم فعاليات ابداعية متنوعة كما اشاد بدعم وزارة الثقافة للفنون بشمال سيناء بكل أنواعها، مشيدًا بالجهود المبذولة من وزارة الثقافة للنهوض بالفن وفنانيها.

حضر اللقاء ابتسام فريد مدير عام الاقليم، اشرف المشرحاني مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء، شيرين عبدالرحمن مدير عام فرع ثقافة الاسماعيلية، اماني كمالي مدير عام فرع ثقافة السويس طاهر شافع مدير مكتب رئيس الإقليم احمد شوقي مدير إدارة المتابعه، محمود حنفي الشؤون القانونية بالفرع.