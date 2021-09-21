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عودة الكهرباء بعد قطعها لعدة ساعات في العريش

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عودة الكهرباء بعد قطعها لعدة ساعات في العريش عودة الكهرباء بعد قطعها لعدة ساعات في العريش

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عاد التيار الكهربى إلى بعض أحياء ومناطق مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وذلك بعد قطعه عدة مرات متصلة على مدار عدة ساعات، مما أدى إلى تذمر المواطنين لتعطل مصالحهم المرتبطة بالكهرباء وتعرض بعض الأجهزة الكهربائية المنزلية للتلف .

وأعلنت المصادر أنه تم عودة التيار الكهربائى بعد قطعه نتيجة لبعض الأعطال في محولات الكهرباء الرئيسية والمحولات المرتبطة بها، حيث تم إصلاحها وإعادة التيار مرة أخرى .

وكان قد تم قطع الكهرباء عن عدد من أحياء ومناطق مدينة العريش العاصمة، مما أدى إلى توقف الأعمال المرتبطة بالكهرباء كالمياه والانترنت والاتصالات الأرضية، فضلا عن تعرض بعض الأجهزة الكهربائية للتلف نتيجة لذلك .

المصرى اليوم

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