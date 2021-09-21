مصرع شخصين وإصابة 19 آخرين في تصادم أتوبيس سياحى وسيارة نظافة بالإسكندرية

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لقي شخصان مصرعهما وأصيب 19 آخرين، إثر وقوع حادث تصادم بين اتوبيس سياحي وسيارة نظافة، بطريق (القاهرة- الإسكندرية) الصحراوي بمنطقة مرغم غرب المدينة.

تلقي اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم العامرية أول، صباح اليوم يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق (الإسكندرية -القاهرة) الصحراوي.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية وضباط قسم شرطة العامرية وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.وتبين من الفحص وقوع تصادم على النحو المشار إليه ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ١٩ اخرين من مستقلى الاتوبيس السياحى.

جرى نقل 17 مصابا إلى مستشفى جمال حمادة واثنين أخرين إلى مستشفى القوات المسلحة لتلقى العلاج اللازم، ونقل جثتى المتوفيين إلى مشرحة كوم الدكة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.