علي غزال: «الدكة سبب رحيلي من سموحة.. ومحمد إبراهيم اتضحك عليه في البرتغال»

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أكد على غزال، مدافع الفريق الأول لكرة القدم سموحة السابق، أن الظروف لم تخدمه في تجربته الأخيرة مع سموحة وفضل الرحيل عن الفريق.

وقال على غزال في تصريحات تلفزيونية: «كنت أشارك بشكل أساسي مع سموحة، في بداية الموسم الجاري، وظهرت بمستوى جيد، وفوجئت بعد ذلك بجلوسي على مقاعد البدلاء ثم تطورت الأمور للأسوأ بخروجي من قائمة المباراة / لا أعلم سبب استبعادي من التشكيل، لذلك قررت الرحيل عن النادي».

وعن أفضل اللاعبين المصريين الذين احترفوا في الدوري البرتغالي قال: «صالح جمعة أفضل محترف مصري بالبرتغال خلال الفترة التي تواجدت فيها هناك».

وتابع: «محمد إبراهيم كان يسير بشكل جيد لكن اتضحك عليه لانه كان اتفق على عقد وحصل على رقم آخر».