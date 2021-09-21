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خاص "سبوتنيك"...أهم شروط "قانون انتخاب الرئيس" المعد من الأعلى للدولة بليبيا

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واطلعت "سبوتنيك" على قانون انتخاب الرئيس الذي جاء في 65 مادة، حيث تضمن الفصل الخامس شروط الترشح لمنصب رئاسة الدولة.

© AP Photo / Mohammad Hannon

ونص الفصل الخامس على أن يكون مسجلا في سجل الناخبين، وأتم سن الـ 40 من عمره حتى تاريخ الترشح.

-أن يكون مسلما ليبي اللجنسية لوالدين مسلمين ليبيين، ولا يحمل اي جنسية أخرى.

-أن يكون حاملا لمؤهل جامعي، أو ما يعادله.

-أن لا يكون متزوجا من غير ليبي أو ليبية

-أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وأن لا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إلي اعتباره

-أن لا يكون أحد أفراد المؤسسة العسكرية، ويشترط في من كان عسكريا أن يكون مضى على انتهاء خدمته العسكرية عامان قبل تقدمه للترشح.

-أن يقدم المترشح قائمة تزكية من 9 آلاف لناخبين مسجلين بالسجل الانتخابي، على أن لا يقل عدد المزكين عن 500 في كل دائرة.

-أن لا يكون موظفا بالمفوضية العليا للانتخابات، ا, لجانها الانتخابية.

-أن يودع في حساب المفوضية مبلغ 10 آلاف دينار ليبي غير قابل للرد.

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، الأحد الماضي، أنها تسلمت رسميا قانون انتخاب الرئيس. وقالت، في بيان لها، إنها "استلمت القانون رقم (1) لسنة 2021م الصادر عن مجلس النواب، بشأن انتخاب رئيس الدولة، ويتضمن القانون (77) مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع".

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أحال قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته إلى المفوضية العليا للانتخابات. وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، إن "رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، صادق على القانون رقم 1 لسنة 2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته. وتم إحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، وكل جهات الاختصاص الليبية".

>>يمكنكم متابعة المزيد من أخبار ليبيا اليوم مع سبوتنيك.

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