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تحذير طبي للنساء... اللقاح خطر في هذه الحالة

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وقال الحداد إن حصول السيدات على لقاح كورونا مع استخدام وسائل منع الحمل فإن نسبة حدوث الجلطات تكون عالية.

© Sputnik . Mohamed Elkholy

وأوضح، في مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة والناس" نقلتها "بوابة أخبار اليوم": "هناك أثار جانبية محدودة في حالات استثنائية، والتخوف من لقاح كورونا سببه أنه فيروس مستجد، والإصابة أخطر بكثير".

وأشار الحداد إلى أن كافة اللقاحات مرت بتجارب كثيرة وأثبتت درجة عالية من الأمان وفعالة للغاية.

وقال إن الإصابة بكورونا أخطر بكثير من الآثار الجانبية التي قد تنجم عن الحصول على اللقاح، مشددا على أن "هذه الآثار الجانبية لا تذكر بجانب الإصابة"، وأضاف: "الإصابة تعني وفاة.. الإصابة ليست أمرًا مؤقتًا، فهي متلازمة تصيب 30% من الأشخاص بعد التعافي بآثار نفسية وعضوية".

وأشار الحداد إلى أن "هناك الكثير من حالات الوفاة التي نجمت عن آثار كورونا بعد التعافي مثل مرض التليف الرئوي".

وحذر الحداد من الموجة الرابعة من كورونا، مشيرا إلى أنها "شديدة وهناك زيادة كبيرة في عدد الاصابات"، مضيفا بأن "خطر ما بعد التعافي من كورونا أخطر بكثير مما نتوقع".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أمس تسجيل 19 وفاة و653 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في ارتفاع يومي جديد.
وبأرقام وزارة الصحة حتى أمس يكون إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 16970، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 296929.

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