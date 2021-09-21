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المصري يعلن قراره بشأن بيع أحمد رفعت

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المصري يعلن قراره بشأن بيع أحمد رفعت المصري يعلن قراره بشأن بيع أحمد رفعت

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كشف محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعييدي، عن قرار ناديه بشأن رحيل أحمد رفعت، الجناح الايسر للفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان أحمد رفعت، تلقى في الأيام الماضية عروضًا من أكثر من نادي في الدوري الممتاز على رأسها فيوتشر إف سي، وسيراميكا كليوباترا.

وقال محمد الخولي، في تصريحات تلفزيونية: «رفضنا رحيل أحمد رفعت في الموسم الجديد، نظرًا لضعف العروض المقدمة للتعاقد مع اللاعب».

وأضاف: «أحمد رفعت سيبقى مع المصري في الموسم الجديد، وهو لاعب مميز ولديه إمكانيات جيدة تفيد الفريق».

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ27 عامًا ظهر بمستوى مميز مع المصري في الموسم المنقضي، حيث نجح في إحراز 8 أهداف وصنع 6 غيرها، في 30 مباراة لعبها مع الفريق في مسابقة الدوري، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية.

المصرى اليوم

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