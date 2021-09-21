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عمرو أنور: الأهلي لن يسدد المقابل المادي الذي يحصل عليه بن شرقي

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عمرو أنور: الأهلي لن يسدد المقابل المادي الذي يحصل عليه بن شرقي عمرو أنور: الأهلي لن يسدد المقابل المادي الذي يحصل عليه بن شرقي

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قال عمرو أنور، نجم الأهلي السابق، إن الأهلي والزمالك وبيراميدز، هم فقط من يمتلكون لاعبين مميزين بالدوري الممتاز.

وأضاف عمرو أنور، في تصريحات تليفزيونية: «باقي فرق الدوري وحتى طرق اللعب تشبه بعضها البعض بعيدا عن أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز».

وأردف: «علي معلول وأشرف بن شرقي هم أفضل محترفين بالدوري، وعلي معلول موقفه مختلف مع الأهلي عن أشرف بن شرقي مع ».

وواصل: «أشرف بن شرقي لاعب مفيد لأي فريق ولكن الأهلي تعاقد مع لاعبين اثنين في نفس مركزه، الأهلي لن يسدد المقابل المادي الذي يحصل عليه بن شرقي، وإلا كان سدد المبلغ لعبدالله السعيد أو رمضان صبحي».

وشدد: «الأهلي يختلف عن باقي الأندية في التقدير المعنوي للاعبيه، والزمالك كيان كبير جدا ولم أقلل منه إطلاقا فهو منافس الأهلي».

المصرى اليوم

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