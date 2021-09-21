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تحدث ايهاب الألفي، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة سيدات، عن الظروف التي يعاني منها الفراعنة في ياوندي عاصمة الكاميرون على هامش بطولة الأفرو باسكت.

وقال الألفي في تصريحات تلفزيونية: «فوجئنا أمس بقطع الكهرباء في فندق الإقامة من السادسة مساءً تقريبًا وحتى ظهر اليوم الإثنين، لم نستطع حتى القيام بعمل محاضرة الفيديو من أجل الاستعداد للمباراة».

وواصل: «فشلت كل محاولات التواصل مع البعثة، في ظل عدم القدرة على شحن الهواتف، كما فسدت كمية من الأطعمة، هذه ليست مبررات ولكن هذا ما حدث».

وتابع: «واجهنا السنغال وصيف البطولة لموسمين متتاليين، رغم الخسارة فأنا فخور بالمنتخب وبالأداء الذي قدمه الفريق، الفارق وصل أمام السنغال أحيانًا لـ 3 نقاط، الخبرات فرقت في النهاية».

وأضاف: «مدرب منتخب السنغال تحدث عن منتخب مصر جيدًا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة وانه تفاجأ بالمنتخب المصري والمستوى إلى ظهرنا بيه، مجلس الإدارة كلمونا ورفعوا معنويات البنات، ان شاء الله تكون خطوة علشان نوصل لمربع ذهبي».

وأردف الألفي: «لدينا مواجهة قوية مع منتخب تونس، منتخب تونس خسر الماتشين إلى لعبهم، متوسط النقاط بتاعته مش بيتجاوز الـ 50، هم لاعبوا فرقتين كبار، المعيار الحقيقي والاختبار الحقيقي لينا قصاد السنغال، اننا نلعب معاهم ند بند ونوصل لـ 60 نقطة دي حاجة كويسة، وكمان اللعيبة مكانتش في مستواها ومكنش في توفيق كبير».