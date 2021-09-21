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توفيت شابة لبنانية تدعى تاتيانا واكيم، تبلغ من العمر 23 عاما، الأحد الماضي، بعد إصابتها بطلق ناري استقر في قلبها إثر مشادة وقعت في أحد مطاعم جوسطا في كسروان.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر الشابة واكيم ترقص على أغنية «قبل ما فل اشتقتلك»، التقط قبل لحظات من وقوع المشادة التي تخللها إطلاق نار، أدى إلى وفاتها.

وروى صديق خطيبها طوني معلولي في تصريح لصحيفة «النهار» اللبنانية تفاصيل الحادثة، التي غادر قبل وقوعها بدقائق، وقال: «قبل 10 دقائق من وقوع الإشكال، غادرت المكان مع عائلتي، وكأن شيئا ألهمني».

أضاف: «عندما تحولت الأجواء إلى حزبية وسياسية (شيعة وقوات لبنانية) من خلال الأغاني، بالرغم من أن المطعم تقصده عائلات، فضلت الانسحاب من المكان والعودة إلى المنزل. كان ذلك عند الساعة السابعة وخمس دقائق مساء. وبعدها بحوالي ربع ساعة حلت الكارثة، لذلك أعتقد أن هذا هو سبب الإشكال الذي انتهى بجريمة».

وأضاف: «أصابت الرصاصة قلب تاتيانا، فتم نقلها إلى المستشفى، وحاول الأطباء القيام بكل ما في وسعهم لإنعاشها لكن من دون فائدة. أي شخص في المطعم كان معرضا للموت. فأنا مثلا كنت أجلس إلى جانب تاتيانا، ولو بقيت لربما فارقت الروح جسدي».

تاتيانا، كما يقول أحد أصدقائها لـ«سكاي نيوز عربية»، هي «شابة طموحة وطالبة جامعية تدرس المعلوماتية، وهي فتاة وحيدة لأخوين شابين تدير أمور المنزل من خلال مساعدة والدتها المريضة والمقعدة منذ سنوات، إلى جانب وقوفها الدائم والداعم لخطيبها الذي يدير متجرا لبيع الهواتف».