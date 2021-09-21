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كريم حسن شحاتة يكشف عقوبة جديدة ضد

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كريم حسن شحاتة يكشف عقوبة جديدة ضد الزمالك كريم حسن شحاتة يكشف عقوبة جديدة ضد

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أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن نادي يواجه مشكلة كبيرة، بسبب قضية نادي مارتيمو البرتغالي ومحمد إبراهيم لاعب الفريق السابق.

وقال كريم شحاتة في تصريحات تلفزيونية: «نادي مارتيمو حصل على حكم نهائي بالحصول على مليون و200 ألف دولار من الزمالك قبل أن يلجأ الزمالك إلى محكمة الكاس».

وتابع أن محكمة الكاس أخطرت الزمالك للاستفسار عن سبب رحيل محمد إبراهيم عن الفريق قبل أن يرد النادي بأن الرحيل بسبب الإستغناء عنه.

وأضاف: «يوجد بند في عقد بيع محمد إبراهيم إلى الزمالك يتضمن أحقية مارتيمو بالحصول على مليون دولار حال إستغناء الزمالك عنه، وهو ما حدث في عهد المجلس السابق».

المصرى اليوم

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