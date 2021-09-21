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سام مرسي: كنت أنتظر فرصة الانضمام لمنتخب .. وأفضّل المدرب الأجنبي

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سام مرسي: كنت أنتظر فرصة الانضمام لمنتخب مصر.. وأفضّل المدرب الأجنبي سام مرسي: كنت أنتظر فرصة الانضمام لمنتخب .. وأفضّل المدرب الأجنبي

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أكد المحترف المصري سام مرسي، لاعب فريق إيبسويتش تاون الإنجليزي، أنه سعيد بتواجده بالقائمة المبدئية لمنتخب .

وقال سام خلال تصريحات تليفزيونية: «سعيد بالانضمام كنت أنتظر فرصة جديدة، سأحاول استغلال الفرصة، لا استطيع الانتظار للانضمام للمنتخب».

وأكمل: «سأفعل كل شئ لكي اتواجد مع ، والمدرب له القرار النهائي بضمي أو عدمه».

وتابع: «الأفضل بالنسبة لي الانضمام في وجود المدرب الأجنبي عن المصري، سأحاول اقناع المدير الفني، كما أن حسام البدري حاول أن يفعل كل ما بوسعه».

المصرى اليوم

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