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أكد المحترف المصري سام مرسي، لاعب فريق إيبسويتش تاون الإنجليزي، أنه سعيد بتواجده بالقائمة المبدئية لمنتخب مصر.

وقال سام خلال تصريحات تليفزيونية: «سعيد بالانضمام كنت أنتظر فرصة جديدة، سأحاول استغلال الفرصة، لا استطيع الانتظار للانضمام للمنتخب».

وأكمل: «سأفعل كل شئ لكي اتواجد مع المنتخب، والمدرب له القرار النهائي بضمي أو عدمه».

وتابع: «الأفضل بالنسبة لي الانضمام في وجود المدرب الأجنبي عن المصري، سأحاول اقناع المدير الفني، كما أن حسام البدري حاول أن يفعل كل ما بوسعه».