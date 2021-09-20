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خلال مسيرتها التي استمرت نحو ستة عشر سنة في حكم ألمانيا، تعرضت المستشارة أنجيلا ميركل، التي توصف دائما بالمرأة القوية صاحبة الحضور اللافت والكاريزما القوية، إلى عدة خلال لقاءات رسمية وثقتها عدسات المصورين وشاشات التلفاز.

برنامج برلين دايركت على القناة الألمانية الثانية جمع أطرف اللحظات التي التقطتها الكاميرات للمستشارة أنجيلا ميركل،

وأظهر المشهد الأول من ميركل خلال اجتماع دولي وهي تتأكد من سماع الآخرين لصوتها، إذ تقول في أحد المشاهد لرئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إنها أخطأت بالإشارة إليه للوقوف عند المنصة، ويبدو أنها لم تفرق بين اليمين واليسار .

وفي لقطة أخرى يقول الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما إن لغته الألمانية ليست جيدة كميركل فترد ساخرة «يا للمفاجأة، أنا أيضا لغتي الإنجليزية ليست جيدة».

كما عرض مشهد التقبيل بالأنف على طريقة السكان الأصليين في نيوزلندا لدى زيارتها للبلاد، بينما ظلت طوال نشاهد محاولتها إيجاد الطريقة الصحيحة لوضع الرداء المُهدى له خلال تكريمها في جامعة جون هوبكنز الأمريكية .

ميركل تتمتع بشعبية جارفة في ألمانيا وستغادر الساحة السياسية بعد أن نأت بنفسها عن حملة الانتخابات الألمانية ، المزمع عقدها الأحد 26 سبتمبر الجاري، منذ بدايتها قبل أن تسارع للوقوف بجانب لاشيت، وحرصت على الظهور مع أرمين لاشيت، مرشح حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، في عدة مناسبات، ما يمكن أن يعزز حظوظه في خلافتها، رغم شعبيته الضئيلة، بحسب محللين ألمان.

لكن مهما كانت نتيجة الاقتراع في الانتخابات الألمانية، فإن المحافظين يستعدون لنتيجة متدنية تاريخيا ستشكل وصمة في مسيرة ميركل، بالتزامن مع بدء تصفية الحسابات الداخلية، إذ حمل فولفجانج شويبله، المستشارة الألمانية، مسؤولية جزئية عن تراجع الحزب المحافظ، وقال إنها أخفقت في تهيئة الظروف المناسبة لخلافتها.