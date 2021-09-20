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جامعة كفر الشيخ تفوز بالمركز الثاني كصديقة للبيئه

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جامعة كفر الشيخ تفوز بالمركز الثاني كصديقة للبيئه جامعة كفر الشيخ تفوز بالمركز الثاني كصديقة للبيئه

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أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الإثنين، فوز الجامعة بالمركز الثاني في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة، والمركزين الثاني والثالث في الأعمال الجدارية في مسابقة تصميم هوية بصرية للعاصمة الإدارية الجديدة .

وتسلم رئيس جامعة كفرالشيخ جوائز الجامعة في مسابقات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام 2020- 2021 في عدد من المجالات، وذلك في احتفالية كبرى أقيمت بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة اللواء أحمد زكي عابدين، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، ورؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وقيادات التعليم العالي والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة وذلك بأحد فنادق القاهرة.

وصرح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ بأن حصول الجامعة على عدد من الجوائز، يتطلب بذل كثير من الجهد الفترة المقبلة، مطالبا بضرورة الاهتمام بالعمل الجماعي وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، مؤكدا إن إدارة الجامعة تبذل جهودًا كبيرة للتطوير للارتقاء بالجامعة على جميع الأصعدة، الأكاديمية والإدارية والبحثية والخدمية وذلك في إطار إستراتيجيتها للتحول نحو جامعات الجيل الرابع .

ودعا رئيس جامعة كفرالشيخ إلى استغلال الموارد والإمكانيات المتاحة بأفضل صورة ممكنة وتعزيز المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، والعمل من خلال رؤية ورسالة الجامعة والوصول لهذه المكانة ليس هدفا وإنما وسيلة لوصول الجامعة إلى المعايير الدولية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية 2023 من خلال تزويد مؤسسات الدولة بالكفاءات وتقديم حلول للمشكلات.

جامعة كفرالشيخ
جامعة كفرالشيخ
جامعة كفرالشيخ
جامعة كفرالشيخ

المصرى اليوم

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