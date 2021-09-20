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الاتحاد الأوروبي : أزمة سد النهضة الإثيوبي أساسية بالنسبة لنا وللمنطقة

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الاتحاد الأوروبي : أزمة سد النهضة الإثيوبي أساسية بالنسبة لنا وللمنطقة الاتحاد الأوروبي : أزمة سد النهضة الإثيوبي أساسية بالنسبة لنا وللمنطقة

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قال لويس بوينو، الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، إن أزمة السد الإثيوبي أساسية بالنسبة للمنطقة وللاتحاد الأوروبي، فالاتحاد يدرك أهمية مياه النيل كشريان لدول المنطقة وخاصة .

وأضاف بوينو، خلال حواره عبر «سكايب» مع برنامج «بالورقة والقلم» عبر فضائية «TEN»، ومنذ سنوات نتابع المباحثات بين الدول الثلاث حول سد النهضة، وندعم جهود الاتحاد الإفريقي لاستئناف المفاوضات بين الدول الثلاث.

وتابع لويس بوينو، هناك حاجة ملحة لوضع خريطة طريق وإطار زمني للمفاوضات بشأن السد الإثيوبي.

المصرى اليوم

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