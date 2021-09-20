خليفة حفتر يدعو جنود الجيش الليبي للمشاركة في الانتخابات

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دعا المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي إلى ضرورة المشاركة في انتخابات 24 ديسمبر المقبلة واختيار الأفضل.

وأكد حفتر خلال كلمة له أمام أعضاء الكتيبة 166 مشاة التابعة للقيادة العامة، بمقر الكتيبة، اليوم الإثنين، أحقيتهم في المشاركة بالعملية الانتخابية.

وأضاف أن المرحلة القادمة سلمية والجيش لم يرفض السلم ويرحب بالانتخابات، وطالبهم بالمشاركة بإيجابية واختيار ذوي القدرة والكفاءة، لأنهم جنود ويجب أن يحرصوا على أمانة صوتهم.

وطالب حفتر الضباط والجنوب بأن يكونوا دائما مطمئنين لأن النصر دائما حليفهم، كما دعاهم إلى الاستمرار في التدريبات والمحافظة على الانضباط، منبها إياهم بأنهم مستعدون للامتحان في أي وقت. وقال إنهم خرجوا «من أجل شعب كامل. إذا طلبنا الشعب فنحن في كل وقت جاهزون».

من جانبهم، أكد قادة الكتيبة 166 مشاة على جاهزيتها واستمرارها في التدريب والتطوير وحرصها على تأمين البلاد ومكافحة الإرهاب.