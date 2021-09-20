محافظ كفر الشيخ يبحث مع مدير الأمن تنفيذ حملة الإزالات

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استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، لمناقشة كافة أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة ومديرية الأمن، لاستكمال تنفيذ الموجه 18 لاسترداد أراضي الدولة، ومواجهة أي تعديات على أراضى الدولة، وتنظيم حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على خطوط التنظيم داخل الأسواق والشوارع والطرق الرئيسية.



وتناول اللقاء المحاور الجديدة التي تم إنشاؤها والتي حدت من التكدس المروري، والتي ساعدت على الانتقال من شرق لغرب المدينة والعكس من خلال محور سعد زغلول ولذي وصل بين طريق صبري القاضي لشرق العاصمة والأعمال الجارية في شارع المدارس، واعمال الرصف الجارية في العديد من الطرق.



كما تمت مناقشة ما توصلت إليه اللجنة التي شكلها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برئاسة نائب المحافظ عمرو البشبيبشي، لتطوير شبكة الطرق لتحقيق السيولة المرورية والقضاء على الاختناقات والتكدس المرورى.