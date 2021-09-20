تحرير 50 محضرا في حملات تموينية بالأقصر

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أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه تم تحرير 50 محضرا ومخالفة تموينية على مستوى مراكز المحافظة.

وأوضح صلاح أن مديرية تموين الأقصر، كثفت حملاتها التموينية على المخابز البلدية للتأكد من قيامها بعملها في المواعيد الرسمية المقررة وإنتاجها خبزا مطابقا للمواصفات وبالأوزان المقررة قانونا وعدم التصرف في الدقيق المدعم بدون وجه حق.

وأسفرت الحملات عن تحرير 13 محضرا ومخالفة تموينية متنوعة (نقص وزن– إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات– عدم وجود ميزان– عدم نظافة المخابز).

وأضاف أنه تم المرور على الأسواق والمحلات التجارية للحفاظ على حياة المواطنين والأطفال من السلع الغذائية والمقرمشات المنتهية الصلاحية والفاسدة والمغشوشة والمجهولة المصدر، والتي أسفرت عن تحرير 37 محضرا (عدم إعلان عن الأسعار– عدم حمل شهادة صحية– إدارة منشأة بدون ترخيص– عدم وجود فواتير– حيازة سلع مجهولة المصدر).