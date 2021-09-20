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محافظ المنوفية يسلم 27 عقدا جديدا ضمن مبادرة مشروعات أنظمة الري الحديث

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محافظ المنوفية يسلم 27 عقدا جديدا ضمن مبادرة مشروعات أنظمة الري الحديث محافظ المنوفية يسلم 27 عقدا جديدا ضمن مبادرة مشروعات أنظمة الري الحديث

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سلم اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية عدد (27) عقد جديد ضمن مبادرة تنفيذ مشروعات أنظمة الري الحديث والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية التابع لمحافظة المنوفية بواقع 47 فدان و23 قيراط بتكلفة إجمالية ما يزيد عن 574 ألف جنيه، كما قرر المحافظ رفع القيمة التمويلية للمشروع من 12 ألف إلى 15 ألف جنيه لكل فدان زراعي كدعم من المحافظة للمزارعين وذلك لإنجاح التجربة وتشجيعا للمزارعين .


وأشار محافظ المنوفية إلى أنه منذ بداية المشروع وحتى الآن تم تسليم عدد 114 عقد بواقع 168 فدان و4 قيراط بإجمالي تمويل ما يزيد عن مليون و795 ألف جنية، مشيرا إلى أن المبادرة لاقت إستجابة وقبول من جموع المزارعين ومستثمري القطاع الزراعى وذلك في ظل الخطة الطموحة التي تتبناها الدولة المصرية في التوسع في تطبيق ونشر أنظمة الري الحديث للأراضي الزراعية .


كما شدد المحافظ على المتابعة الميدانية لآليات تطبيق نظم الري الحديث للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال على أرض الواقع وتقديم كافة أوجه التسهيلات والدعم لهم، موجها باستمرار تكثيف التوعية بين المزارعين بأهمية هذه المبادرة القومية وتشجيعهم للإقبال عليها .

المصرى اليوم

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