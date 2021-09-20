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مش نص نص.. بسمة وهبة: الرئيس عمل إصلاح 100%

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مش نص نص.. بسمة وهبة: الرئيس السيسي عمل إصلاح 100% مش نص نص.. بسمة وهبة: الرئيس عمل إصلاح 100%

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قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن الدولة تشهد تطويرًا مستمرًا على مدار السنوات الأخيرة الماضية، مضيفة: « دولة مستقرة في منطقة بها شبه انهيار، ومصر دولة تبني ولديها منهج وخطط طويلة المدى».

وأضافت بسمة وهبة في برنامجها «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور»: «مصر تنظر إلى الأمام وتضع خطط المستقبل بفضل رؤية الرئيس عبدالفتاح ».

وتابعت وهبة: «كلمة الرئيس السيسي أمام اجتماع التنمية المستدامة بالأمم المتحدة تعتبر أكبر دليل على تغيير الدولة المصرية والجمهورية الجديدة التي تعمل بمنهج علمي وخطط طويلة الأمد».

وأكملت بسمة وهبة: «زمان كنا عايشين في فوضى وإرهاب وخراب ولكن الدولة المصرية نهضت من جديد وبدأت في تنفيذ خطط ورؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة».

ولفتت بسمة وهبة: «الرئيس السيسي قرر يعمل إصلاح 100% كي تنهض الدولة المصرية، وتم تنفيذ مشروعات التنمية على أعلى مستوى، ومش نص نص».

المصرى اليوم

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