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قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن الدولة تشهد تطويرًا مستمرًا على مدار السنوات الأخيرة الماضية، مضيفة: «مصر دولة مستقرة في منطقة بها شبه انهيار، ومصر دولة تبني ولديها منهج وخطط طويلة المدى».

وأضافت بسمة وهبة في برنامجها «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور»: «مصر تنظر إلى الأمام وتضع خطط المستقبل بفضل رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وتابعت وهبة: «كلمة الرئيس السيسي أمام اجتماع التنمية المستدامة بالأمم المتحدة تعتبر أكبر دليل على تغيير الدولة المصرية والجمهورية الجديدة التي تعمل بمنهج علمي وخطط طويلة الأمد».

وأكملت بسمة وهبة: «زمان كنا عايشين في فوضى وإرهاب وخراب ولكن الدولة المصرية نهضت من جديد وبدأت في تنفيذ خطط ورؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة».

ولفتت بسمة وهبة: «الرئيس السيسي قرر يعمل إصلاح 100% كي تنهض الدولة المصرية، وتم تنفيذ مشروعات التنمية على أعلى مستوى، ومش نص نص».