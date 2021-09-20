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«صحة الشرقية»: جمع 368 كيس دم لصالح المرضي في حملة للتبرع بقرية شبرا النخلة

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«صحة الشرقية»: جمع 368 كيس دم لصالح المرضي في حملة للتبرع بقرية شبرا النخلة «صحة الشرقية»: جمع 368 كيس دم لصالح المرضي في حملة للتبرع بقرية شبرا النخلة

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قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن إدارة بنوك الدم بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، قامت بتنفيذ حملة للتبرع بالدم بقرية شبرا النخلة مركز بلبيس، بمشاركة الفريق الطبي ببنك الدم بمستشفى بلبيس المركزي، أسفرت جهود فريق الحملة عن جمع عدد ٣٦٨ كيس دم لصالح بنك الدم بمستشفى بلبيس، لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على أهمية التبرع بالدم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، وأن ذلك واجب إنساني على كل مواطن، مناشدا إياهم بضرورة التبرع بالدم، لما تواجهه خدمات الإمداد بالدم الموجودة في بلدان عديدة، تحدياً في توفير كميات كافية من الدم، وضمان جودتها، ومأمونيتها في الوقت نفسه، مقدماً الشكر للمتبرعين، ومديرة بنوك الدم بالمديرية، والفريق الطبي بمستشفى بلبيس، على الجهود المبذولة لصالح المرضي والمصابين بمحافظة الشرقية.

المصرى اليوم

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