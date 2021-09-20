استشاري ذكورة: تجميد الحيوانات المنوية لا يصلح إلا بعد علاج الصديد

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قال الدكتور خالد سالم، استشاري جراحة الذكورة والضعف الجنسي وعلاج عقم الرجال، إن تجميد الحيوانات المنوية لا يصلح إلا بعد علاج الصديد، لأن تجميد الحيوانات مع الصديد يؤدي إلى فشل أي عملية للحقن المجهري في المستقبل، معقبا: «التجميد مع وجود الصديد ليس له أي فائدة».

وتابع «سالم»، في تصريحات تلفزيونية مساء الاثنين: «ما ينفعش إجراء عملية الحقن المجهري إلا بعد علاج المشكلة التي يعاني منها المريض، لكي تنجح العملية».

ولفت إلى أن الحقن المجهري قد يفشل بسبب الرجل أو المرأة أو بسبب الرجل والمرأة في وقت واحد، موضحًا أن احتمالات فشل الحقن المجهري متعددة، ولذلك هناك ضرورة لتجهيز الرجل والمرأة لكي تنجح العملية.