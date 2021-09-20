محافظ السويس يفتتح مصنع صناعات كيماوية

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افتتح اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس مصنع للصناعات الكيماوية، اليوم الإثنين، بمنطقة عتاقة الصناعية بجهاز تنمية شمال خليج السويس على مساحة ٥٥٥٠ متر. بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس والعميد ايهاب حسن السكرتير العام المساعد والمستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذى لهيئة العامة الاستثمار والمناطق الحرة والمهندسة اسماء مخلوف رئيس جهاز شمال خليج السويس وحسن توفيق العضو المنتدب للشركة وحاتم جاد الرب مدير القوى العاملة بالسويس.

أوضح محمد عبدالقادر المدير التنفيذى للشركة، أن الشركة تحالف بين مجموعة من المصانع والشركات الزراعية المنتشرة في العالم العربى ويعتبر ركيزة للالتقاء المصالح المشتركة التي تخدم المجال الزراعى في مصر وفتح افاق التصدير لدول أفريقيا وغيرها.

وأشار المدير التنفيذى للشركة، إلى أن المصنع يشمل ٥ خطوط انتاج للأسمدة الذوية وخط إنتاج المعاجين الكيماوية وخط إنتاج سلفيت وخط إنتاج الأسمدة السائلة وخط انتاج العناصر الندرة.

وقال اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، إن المحافظة حريصة على دعم كافة المستثمرين من خلال تدعيهم وتوفير كافة الامكانيات من أجل استثمار قوى يسد احتياجات السوق المحلى من هذا المنتج ويزيد من الدخل القومى. وأضاف محافظ السويس خلال كلمته اليوم، ان مصر رائدة في مجال الاسمدة والكيماويات، متمنيا خلال الفترة المقبلة زيادة عدد الخطوط الانتاجية لدعم الاقتصاد.