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وزيرة البيئة تدعو للحفاظ على درجة حرارة الأرض بنسب عادلة لمواجهة التغيرات المناخية

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وزيرة البيئة تدعو للحفاظ على درجة حرارة الأرض بنسب عادلة لمواجهة التغيرات المناخية وزيرة البيئة تدعو للحفاظ على درجة حرارة الأرض بنسب عادلة لمواجهة التغيرات المناخية

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية الاتفاق على بعض المعايير بين الدول لمواجهة التغيرات المناخية، لافتة إلى أنه يجب الحفاظ على درجة حرارة الأرض بنسب عادلة.

وأضافت وزير البيئة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»: «القارة الإفريقية تعاني من التصحر وندرة المياه»، لافتة إلى أن الدول النامية لم تتسبب في الانبعاثات الخاصة بتغير المناخ.

وأكدت «فؤاد»، ضرورة الاتفاق بين دول العالم للتصدي للتغيرات المناخية، مضيفة «الهدف من اتفاقيات التغيرات المناخية هو التقليل من الانبعاثات من الصناعات التي تتسبب بها».

وأكملت وزيرة البيئة «اتفاق باريس أكد ضرورة مشاركة الدول النامية في التصدي للتغيرات المناخية، مختتمة: «هناك حقوق وواجبات على كل دول العالم بشأن المناخ يجب الالتزام بها».

المصرى اليوم

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