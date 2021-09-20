أخبار عاجلة

"ماوس كمبيوتر".. "سابك" تتعاون مع "مايكروسوفت" لابتكار أول منتج من بلاستيك المحيطات -
"اتحاد الغرف السعودية" يدعو القطاع الخاص إلى تحسين القيمة الغذائية للمنتجات -
نفد الهيدروجين منها.. علماء يكتشفون 6 مجرات فضائية "ميتة" -
معلمو "تعليم بيشة" بلا رواتب.. مفاجأة والمحاسبة مطلب والإدارة توضح -
جازان.. حالة أمطار رعدية تتواصل حتى الساعة 8 مساءً -
أسرتها تتهم الزوج بقتلها ..جهود لكشف لغز العثور على جثة ربة منزل مشنوقة بالمرج -
«الرعاية الصحية» بالأقصر: نجاح أول عملية منظار ركبة بمستشفى الكرنك الدولي -
قبل افتتاح السيسي.. تعرف على تفاصيل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر -
إعلان أسماء مراكز الشباب الخاصة بالحصول على لقاح كورونا بالبحر الأحمر -
السيسي يفتتح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر (بث مباشر) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

البرلمان اللبناني يمنح الثقة لحكومة ميقاتي

Print
البرلمان اللبناني يمنح الثقة لحكومة ميقاتي البرلمان اللبناني يمنح الثقة لحكومة ميقاتي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

منح البرلمان اللبناني، حكومة رئيس الوزراء، نجيب ميقاتي، الثقة، اليوم الإثنين، لتمارس عملها بشكل رسمي.

وحصلت الجديدة على ثقة 85 نائبا، مقابل رفض 15 آخرين.

وعقب التصويت بالثقة، قال رئيس الوزراء اللبناني «سأعمل جاهداً لإعادة تحديد الحدود البحرية بطريقة علمية».

وتابع «نسعى لإعادة الإعمار وإعادة تأهيل مرفأ بيروت من خلال مناقصات شفافة».

وفي وقت سابق الشهر الجاري، جرى الإعلان عن تشكيل حكومة لبنانية جديدة بعد فراغ سياسي دام 13 شهرا، في خطوة يأمل اللبنانيون ومعهم العالم أن تكون بداية طريق تعافي هذا البلد.

وكان من المتوقع حصول الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان بأريحية، بعد أن أنجزت بيانها الوزاري أو خطة عملها بسرعة قياسية لم تشهده الحكومات اللبنانية في تاريخها المعاصر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تفاصيل توجيه الحكومة بإغلاق «سناتر الدروس الخصوصية»

تفاصيل توجيه الحكومة بإغلاق «سناتر الدروس الخصوصية»

الحكومة السودانية ترسل وفدًا رفيعًا للتفاوض مع محتجّي شرق البلاد

الحكومة السودانية ترسل وفدًا رفيعًا للتفاوض مع محتجّي شرق البلاد

الحكومة السودانية ترسل وفدًا رفيعًا للتفاوض مع محتجّي شرق البلاد

الحكومة السودانية ترسل وفدًا رفيعًا للتفاوض مع محتجّي شرق البلاد

الحكومة الأردنية : استمرار تعافي الايرادات واستقرار الدين

الحكومة الأردنية : استمرار تعافي الايرادات واستقرار الدين