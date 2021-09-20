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يتزامن مع إطلاق اثنتَيْن من السماعات اللاسلكية المذهلة

أعلنت "أوبو"، العلامة التجارية التقنية الرائدة عالميًّا، سقف توقعاتها من خلال إطلاق جميع سلاسل Reno6 الجديدة في 15 سبتمبر 2021. وتم تصميم السلسلة الجديدة خصيصًا لتسجيل كل لحظة وكل إحساس باستخدام فيديوهات البورتريه (Portrait Video) بشكل احترافي، من خلال ثلاثة أجهزة استثنائية، هي "رينو6 برو" 5G و"رينو6" 5G Z.

وتقدِّم "أوبو"، بالتزامن مع طرح الهاتف الذكي، اثنتين من السماعات اللاسلكية المذهلة، هما أوبو إنكو اير، التي تعد أول سماعة لاسلكية في العالم تحصل على شهادة اعتماد الأداء العالي والتباطؤ المنخفض من مؤسسة (TÜV Rheinland)، وأوبو إنكو بودز.

ويحمل هاتف رينو6 برو 5G مزايا غير مسبوقة، بما فيها ميزة فيديو بورتريه البوكيه التي تتيح للعملاء تأثيرات بورتريه سينمائية في وقت التصوير الفعلي، إضافة إلى ميزة لقطات الفلاش السريعة التي تتيح إمكانية التقاط العديد من الصور عالية الدقة، وأدوات تعديل الصور، مثل لوحة الألوان المعززة بالذكاء الاصطناعي، التي تضفي تأثيرات مذهلة على الصور بنقرة واحدة.

ويتميز هاتف رينو6 برو5G أيضًا بأحدث التقنيات، بما فيها حساس الصورة IMX766، الذي تم تطويره بالتعاون بين أوبو وسوني، ومعالج كوالكوم سنابدراغون 870، وتقنية SuperVOOC 2.0 للشحن السريع بقدرة 65 واط، وتقنية رينو جلو من أوبو (OPPO Reno Glow)، إضافة إلى نظام ColorOS 11.3، التي تتيح للمستخدمين الاستمتاع بتجارب فريدة وغير مسبوقة.

وستزيح "أوبو" الستار عن Reno6 5G الذي يتميز بتصميم Retro فائق النحافة مع إطار متوسط مسطح ورائع، ونظام الشحن SuperVOOC 2.0 بقوة 65 واط وأحدث Dimensity 900 المدمج على معالج بتقنية نانومتر. ويتميز هاتف Reno6 Z 5G بنظام الشحن السريعVOOC Flash Charge 4.0 بقوة 30 واط، ومستشعر معزز بالذكاء الاصطناعي، يتيح سلسلة من الوظائف التلقائية، مثل الحماية الذكية من التجسس، والسكون التكيفي، والإيماءات عن بُعد.

وتعليقًا على ذلك صرَّح ريتشارد سون، رئيس شركة "أوبو" - السعودية، قائلاً: "يسعدني الإعلان عن إطلاق سلسلة رينو6 الجديدة كليًّا في المملكة العربية السعودية، التي صممها الخبراء خصيصًا لمساعدة المستخدمين على توثيق جميع لحظاتهم، وتسجيل مشاعرهم في صورة، إضافة إلى سماعتَيْ أوبو إنكو إير وأوبو إنكو بودز اللاسلكية، وعلبة حماية إضاءة البورتريه التي تتكامل مع أحدث توجهات القطاع وأساليب الحياة المختلفة للمستخدمين. ويؤكد هذا الإنجاز سعيَنَا لتعزيز التجارب التي تقدمها (أوبو) لعملائها، وتحسينها باستمرار، من خلال توفير أحدث التقنيات وأجمل التصاميم وأفضل الميزات لعملائها".

خاصية الذكاء الاصطناعي

ويُعدُّ تسجيل مقاطع الفيديو من أكثر استخدامات الهواتف الذكية شيوعًا اليوم في جميع أنحاء العالم؛ وهذا ما يؤكده مستخدمو هواتف رينو الذين وصل عددهم إلى 70 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم؛ إذ التقطت كاميرات هواتفهم أكثر من مليارَي صورة و200 مليون مقطع فيديو. ويضمن هاتف رينو6 برو 5G للمستخدمين تسجيل أجمل مقاطع فيديو البورتريه يوميًّا؛ وذلك بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يتمتع بها.

وتم تزويد هاتف رينو6 برو 5G بكاميرا رباعية قائمة على الذكاء الاصطناعي بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل. ويُعدُّ حساس الصورة IMX766 من سوني، الذي تعمل عليه الكاميرا الرئيسية، العامل الرئيسي لتميُّز نظام الكاميرات في هذا الهاتف. كما تم تزويد حساس تصوير كبير الحجم وعالي الدقة قياس 1/ 1.56 إنش بتقنيتَي التداخل الرقمي للمدى الديناميكي العالي (DOL-HDR) والتركيز التلقائي المتعدد بكامل البيكسل، وغيرها الكثير؛ بهدف إنتاج صور عالية الدقة، وتسجيل فيديوهات استثنائية. في حين يتيح مستشعر الحرارة اللونية إعادة تقديم الألوان في الصور على النحو الأمثل.

وبفضل تقنياته المميزة عالية المستوى يمتلك هاتف رينو6 برو 5G مجموعة من أفضل وظائف فيديوهات البورتريه المعززة بالذكاء الاصطناعي:

وتوفر ميزة فيديو بورتريه البوكيه تأثير إضاءة البوكيه الرائدة في القطاع لتسجيل مقاطع الفيديو الاحترافية باستخدام الهواتف الذكية. وتتيح هذه الميزة المدعومة بأكثر من عشرة ملايين قاعدة بيانات وخوارزمية ذكاء اصطناعي معالجة فيديوهات البورتريه، وتحسين مظهر الخلفية، من خلال نقاط أضواء البوكيه، مع ضمان الحفاظ على دقة الألوان وجودتها الطبيعية. ويمكن تطبيق هذه الميزة على الفيديوهات التي تُسجَّل بواسطة الكاميرا الأمامية أو الخلفية بكل بساطة، وبضغطة واحدة فقط.

وتستطيع ميزة الفيديو المعزز بالذكاء الاصطناعي الاستفادة من الإضاءة المحيطة، على اختلاف شدتها؛ لتحسين جودة الفيديوهات بشكل تلقائي ليلاً ونهارًا، وإنتاج مقاطع فيديو أكثر دقة، ذات تفاصيل دقيقة، وألوان حية، وإضاءة مذهلة. كما تزيد تقنية التداخل الرقمي للمدى الديناميكي العالي (DOL-HDR) من جودة الفيديوهات حتى أربعة أضعاف؛ وهو ما يُحسِّن بشكل كبير ميزة الفيديو المعزز بالذكاء الاصطناعي.

وتتيح خاصية التتبع في التركيز التلقائي قدرات تركيز عالية عند تسجيل الفيديوهات، من خلال تحديد الكاميرا الهدف الرئيسي الذي يتم تصويره، وتتبُّعه تلقائيًّا بشكل متواصل دون أي اهتزاز.

أما فيما يتعلق بميزات التصوير فتُعدُّ لقطات الفلاش السريعة من أهم ميزات هاتف رينو6 برو 5G؛ إذ إنها تتيح للمستخدمين الحصول على صور أكثر دقة للأجسام المتحركة، والتقاط الصور بسرعة لتحسين معدل التقاط الصور الناجحة بنسبة 17.7%. وبعد الحصول على أفضل الصور، وأكثرها دقة، يمكن للمستخدمين الاعتماد على أدوات تعديل الصور، مثل لوحة الألوان بقوة الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الألوان وجمال الصور، وبضغطة واحدة فقط.

تصميم مميَّز مع تقنية رينو جلو

وكما هو الحال في جميع أجهزة رينو، يتميز هاتف رينو6 برو 5G بتصميم نحيف، لا يتجاوز 7.99 مم بوزن 188 جرامًا فقط. كما تعزز تقنية رينو جلو من أوبو (Reno Glow) تصميمه المميز الذي يأتي باللونَيْن الجديدَيْن (الأزرق القطبي والرمادي القمري).

وسيتناغم اللون الأزرق القطبي، الذي يتوافر للمرة الأولى في أجهزة أوبو، مع لمسات نهائية إضافية من رينو جلو؛ إذ استوحت أوبو التصميم الجديد للهاتف من بلورات الثلج، من خلال عملية تصنيع مؤلفة من خمسين خطوة؛ لتتمكن بعد مئات المحاولات على مدى أكثر من عام من إظهار ملايين البلورات الثلجية فائقة الصغر في خلفية الهاتف. ويعمل التصميم الفريد للجهاز على عكس أشعة الشمس والضوء بشكل مميز، يشبه لمعان الثلج، مع زيادة انسيابية الوجه الخلفي للجهاز بنسبة 30 %.

شاشة ثلاثية الأبعاد

ويتميز الجهاز بشاشة ثلاثية الأبعاد، منحنية الأطراف، قياس 6.5 إنش، بمعدل تحديث 90 هرتز، ومعدل عينات باللمس حتى 180 هرتز؛ لضمان استخدام سلس لجهاز رينو6 برو 5G مع جميع التطبيقات. وتتوافق الشاشة مع معيارHDR10+ للحصول على تجربة عرض أكثر وضوحًا ودقة، كما تمتلك حساسَيْن، يتيحان لها استشعار الضوء المحيطي بزاوية 360؛ وهو ما يُحسِّن دقة وظيفة السطوع التلقائي؛ وبالتالي توفير تجارب عرض ملائمة لجميع الظروف. وتم اعتماد شاشة هاتف رينو6 برو 5G، الحاصلة على شهادة حماية العين المعتمدة من SGS، لعرض محتوى نتفلكس وأمازون برايم فيديو بتقنية HD وHDR؛ لتوفر لكم إمكانية التمتع بمحتواكم المفضل.

أجهزة قوية لأداء متفوق

وتُعدُّ الأجهزة القوية والمتطورة أساس الأداء الاستثنائي الذي يقدمه جهاز رينو6 برو 5G. ويضم الهاتف معالج كوالكوم سنابدراغون 870 مع وحدة المعالجة المركزية كريو 585 التي تعمل بسرعات تصل إلى 3.2 جيجاهرتز، التي تعد أعلى سرعة معالجة في عالم الهواتف المحمولة حتى اليوم.

ويأتي الجهاز مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت بتقنية الذاكرة العشوائية الإضافية التي طوَّرتها أوبو، التي تتيح تحويل قسم من مساحة تخزين الذاكرة الداخلية إلى ذاكرة قابلة للاستخدام على المدى القصير. أي يمكن دعم الذاكرة العشوائية بسعة 12 جيجابايت بذاكرة إضافية بسعة 3 أو 5 أو 7 جيجابايت عند الحاجة؛ لضمان سلاسة أداء الجهاز حتى عند استعمال العديد من التطبيقات في الوقت ذاته.

أداء حراري منقطع النظير

وإلى جانب نظام التبريد السائل متعدد الطبقات في هاتف رينو6 برو 5G، قامت أوبو بإضافة حجرة حرارية ضخمة إلى الهاتف، بسماكة 0.4 ملم فقط، ومساحة 31.68 سم مربع؛ لتوفير أداء حراري منقطع النظير دون التأثير على التصميم النحيف جدًّا للهاتف.

وبفضل تقنية SuperVOOC 2.0 للشحن السريع بقدرة 65 واط، وبطاريته البالغة سعتها 4500 مللي أمبير، يمكن شحن البطارية بالكامل خلال 31 دقيقة فقط؛ لتقديم أفضل تجربة للمستخدم.

محرك خطي مع ميزات لعب إضافية

ولزيادة المتعة في تجارب الألعاب زوَّدت "أوبو" الجهاز بمحرك خطي على المحور X، مع ميزات لعب إضافية، مثل خاصية نمط الوصول السريع للألعاب، وفقاعة الانتقال السريع بين التطبيقات، وفلتر الألعاب لتوفير تجارب لعب استثنائية.

نظام ColorOS 11.3 سهل الاستخدام

وإضافة إلى مزايا فيديوهات البورتريه، والتصميم المذهل، والأداء بهاتف رينو6 برو 5G، يتيح نظام ColorOS 11.3 مزيدًا من التجارب الغامرة والمميزة.

ولتحسين مستويات الإنتاجية بشكل كبير زوَّدت أوبو هاتف رينو6 برو 5G بخاصية تعزيز أداء النظام، وهي مجموعة استراتيجيات تحسين لأداء النظام، تم تصميمها خصيصًا للاستمرار بالعمل طوال دورة حياة الهاتف. ويقدم الهاتف ميزة صور الشاشة الحرة؛ إذ يمكن اختيار منطقة محددة من الشاشة لالتقاط الصورة لها. وتتيح هذه الميزة أيضًا الاستفادة من خدمة عدسة جوجل لترجمة المحتوى ضمن هذه الصورة إلى أكثر من 100 لغة.

أما نظام الخصوصية فيتيح الحفاظ على الملفات والمعلومات الخاصة بعيدًا عن التطفل، من خلال حفظها في نظام داخلي مستقل، لا يمكن الوصول إليه إلا من قِبل المستخدم ذاته. وفيما يتعلق بجوانب خصوصية وحماية البيانات يمتلك الجهاز عددًا من الميزات التي حصل بفضلها على شهادة الخصوصية الإلكترونية وشهادة ISO27001 وشهادة ISO27701 من مؤسسات الطرف الثالث.

في حين يضم أوبو ريلاكس (OPPO Relax)، التطبيق المخصص لتعزيز راحة المستخدمين، مجموعةً من المقاطع الصوتية والألعاب الهادئة التي تساعد على الشعور بالطمأنينة والراحة في مواجهة مشاعر التوتر والقلق التي يعاني منها الكثيرون. وتتعاون أوبو بصورة مستمرة مع فنانين من مختلف أنحاء العالم لتنفيذ مشروع صور الخلفية الفنية Artist Wallpaper Project، الهادف إلى ابتكار صور خلفية فنية وعالية الجودة، تواكب أذواق وأسلوب الجميع.

متوافر في الأسواق

ويُعدُّ هاتف رينو6 برو 5G جهازًا رائدًا بفضل أدائه الاستثنائي، وتميُّزه في مجال فيديوهات البورتريه المعززة بالذكاء الاصطناعي، كما يوفر فيديوهات بورتريه احترافية بجودة عالية بفضل الكاميرا الرباعية المعززة بالذكاء الاصطناعي بدقة 50 ميجابكسل وحساس الصورة IMX766 من سوني، وميزات فيديوهات البورتريه المعززة بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن ميزة فيديو بورتريه البوكيه الأولى من نوعها في القطاع.

ويتوافر الهاتف الجديد بلونين، يخطفان الأنظار، هما الأزرق القطبي والرمادي القمري، بتصميم رائع، ومعالج كوالكوم سنابدراغون 870 الذي يدعم شبكات الجيل الخامس، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت.

وسيتوافر هاتف Reno6 Pro 5G بدءًا من 15 سبتمبر على متاجر التجارة الإلكترونية ووكلائها ومحال التجزئة في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية [دول الخليج العربي]، بسعر 2.999 ريالاً سعوديًّا.

إن عملاء المملكة العربية السعودية الذين حجزوا مسبقًا Reno6 Pro 5G سيتلقون ملحقات إضافية، قيمتها 299 ريالاً سعوديًّا، مع سماعة OPPO Enco Air، وضمان شامل في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وباقة خدمة متميزة، تحتوي على ضمان ممتد لمدة عامَيْن، وحماية الشاشة لمدة 6 أشهر، وخدمة شحن سريع... والكثير.