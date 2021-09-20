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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إقامة مباراة مصر وليبيا ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم في التاسعة مساء يوم 8 أكتوبر المقبل بدلا من يوم 9 من ذات الشهر.

قرر إقامة مباراة الفريقين ضمن الجولة الرابعة في بني غازي في التاسعة مساء الثامنة في ليبيا يوم 11 أكتوبر المقبل بدلا من 12.

ولم يُعلق الجهاز الفني للفراعنة بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني، أو المدير وائل جمعة، على المواعيد الجديدة وسط توقعات بأن يتم الاعتماد على البرنامج الإستعدادي كما هو بدون تأجيل أو تعديل.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أتم اتفاقه مع الاتحاد الليبيري على إقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين يوم 30 سبتمبر الحالي وحدد لها التاسعة مساء في ستاد الجيش ببرج العرب.

وينطلق معسكر منتخب مصر تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي كارلوس كيروش يوم 28 سبتمبر الجاري، بينما يعلن الجهاز الفني عن الأسماء المحلية يوم 26 من نفس الشهر. واختار كيروش أمس 9 محترفين: محمد صلاح، أحمد حجازي، أحمد حسن كوكا، محمد النني، مصطفى محمد، سام مرسي، عمر مرموش، أحمد ياسر ريان وكريم حافظ .