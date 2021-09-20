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موقف كيروش بعد تغيير موعد مباراتي وليبيا في تصفيات 2022

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موقف كيروش بعد تغيير موعد مباراتي مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022 موقف كيروش بعد تغيير موعد مباراتي وليبيا في تصفيات 2022

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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إقامة مباراة وليبيا ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم في التاسعة مساء يوم 8 أكتوبر المقبل بدلا من يوم 9 من ذات الشهر.

قرر إقامة مباراة الفريقين ضمن الجولة الرابعة في بني غازي في التاسعة مساء الثامنة في ليبيا يوم 11 أكتوبر المقبل بدلا من 12.

ولم يُعلق الجهاز الفني للفراعنة بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني، أو المدير وائل جمعة، على المواعيد الجديدة وسط توقعات بأن يتم الاعتماد على البرنامج الإستعدادي كما هو بدون تأجيل أو تعديل.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أتم اتفاقه مع الاتحاد الليبيري على إقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين يوم 30 سبتمبر الحالي وحدد لها التاسعة مساء في الجيش ببرج العرب.

وينطلق معسكر منتخب مصر تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي كارلوس كيروش يوم 28 سبتمبر الجاري، بينما يعلن الجهاز الفني عن الأسماء المحلية يوم 26 من نفس الشهر. واختار كيروش أمس 9 محترفين: محمد صلاح، أحمد حجازي، أحمد حسن كوكا، محمد النني، مصطفى محمد، سام مرسي، عمر مرموش، أحمد ياسر ريان وكريم حافظ .

المصرى اليوم

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