جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية عزبة عارف بأبو كبير

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق، قافلة بيطرية لقرية عزبة عارف التابعة لمركز أبوكبير، وذلك ضمن فعاليات الخطة السنوية للمشاركة المجتمعية بكلية الطب البيطرى ،ومهرجان جامعة الزقازيق للبيئة التاسع عشر، والبرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى، برعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، والدكتورة فاء فوزى المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وبحسب بيان، الاثنين، جرى الكشف على 263 رأس ماشية، و1950 لحالات ما بين طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها، وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للامراض مجاناً، في إطار مساهمة الجامعة ضمن البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصري والتخفيف عن المواطن الشرقاوي، والنهوض بمستواه المعيشى تحت مظلة «حياة كريمة».

وتولى الإشراف على تنظيم القافلة ضمن خطة كلية الطب البيطري، الدكتور نصر عبدالوهاب محمد، عميد الكلية، وتوجيهات الدكتور أحمد السيد بحيرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم الدكتورة لماح عبدالسميع أمين الكلية ومدير إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القري الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية، وكذلك بالأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى، في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمان الحياة الكريمة للمربين.