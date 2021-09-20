مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر الآن في الدوري الإسباني 20 - 9 -2021

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برشلونة الإسباني يخوض لقاء هاما ومرتقبا الإثنين 20 – 9 – 2021 أمام غرناطة في الدوري الإسباني موسم 2020 – 2021، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهر والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة – السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات – أبوظبي.

وأعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة غرناطة، اليوم الإثنين، على ملعب كامب نو، ضمن الجولة الخامسة لليجا.

وشهد تشكيل برشلونة تواجد البرازيلي فيليبي كوتينيو من البداية لأول مرة هذا الموسم، بعدما شارك كبديل خلال مواجهة بايرن ميونخ الماضية، عقب عودته من الإصابة.

كما دفع كومان بالثنائي الشاب أليخاندرو بالدي ويوسف ديمير من البداية.

تير شتيجن- بالدي- جارسيا- أراوخو- دست- بوسكيتس- دي يونج- روبرتو- ديمير- كوتينيو- ديباي.

ماكسيميانو- إسكوديرو- مييا- يان إتيكي- بويرتاس- ماتشيز- مونشو- كويني- إبرام- دومينجوس- مولينا.