جدول ترتيب الدوري الفرنسي.. منافسة بين باريس سان جيرمان ومارسيليا

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يشهد جدول ترتيب الدوري الفرنسي منافسه قوية بين فريق باريس سان جيرمان والوصيف أولمبيك مارسيليا الذي يقدم أداء جيد خلال الموسم الحالي.

ويحتل نادي العاصمة صدارة جدول الترتيب برصيد 18 نقطة بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز بها جميعًا وسجل 18 هدفًا واستقبل مرماه 6 اهداف.

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ويأتي أولمبيك مارسيليا في مركز الوصافة بعدما لعب 5 مباريات فقط محققًا 13 نقطة من الفوز في 4 وتعادل، واستقبلت شباكه 5 وسجل مهاجميه 12 هدف.

وواصل فريق لنس التقدم في جدول ترتيب الدوري الفرنسي بالتواجد في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة عن أنجيه صاحب المركز الرابع، ونيس صاحب المركز الخامس.

ويأتي فرق كليرمونت في المركز السادس برصيد 9 نقاط، بنفس رصيد لوريان صاحب المركز السابع، ويتواجد مونبلييه في المركز الثامن بـ8 نقاط رفقة أولمبيك ليون التاسع.

وأصبح جدول ترتيب الدوري الفرنسي كالتالي:

باريس سان جيرمان 18 أولمبيك مارسيليا 13 لنس 12 أنجيه 11 نيس 10 كليرمونت 9 لوريان 9 مونبيليه 8 ليون 8 نانت 7