أخبار عاجلة

"ماوس كمبيوتر".. "سابك" تتعاون مع "مايكروسوفت" لابتكار أول منتج من بلاستيك المحيطات -
"اتحاد الغرف السعودية" يدعو القطاع الخاص إلى تحسين القيمة الغذائية للمنتجات -
نفد الهيدروجين منها.. علماء يكتشفون 6 مجرات فضائية "ميتة" -
معلمو "تعليم بيشة" بلا رواتب.. مفاجأة والمحاسبة مطلب والإدارة توضح -
جازان.. حالة أمطار رعدية تتواصل حتى الساعة 8 مساءً -
أسرتها تتهم الزوج بقتلها ..جهود لكشف لغز العثور على جثة ربة منزل مشنوقة بالمرج -
«الرعاية الصحية» بالأقصر: نجاح أول عملية منظار ركبة بمستشفى الكرنك الدولي -
قبل افتتاح السيسي.. تعرف على تفاصيل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر -
إعلان أسماء مراكز الشباب الخاصة بالحصول على لقاح كورونا بالبحر الأحمر -
السيسي يفتتح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر (بث مباشر) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جدول ترتيب الدوري الفرنسي.. منافسة بين باريس سان جيرمان ومارسيليا

Print
جدول ترتيب الدوري الفرنسي.. منافسة بين باريس سان جيرمان ومارسيليا جدول ترتيب الدوري الفرنسي.. منافسة بين باريس سان جيرمان ومارسيليا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يشهد جدول ترتيب الدوري الفرنسي منافسه قوية بين فريق باريس سان جيرمان والوصيف أولمبيك مارسيليا الذي يقدم أداء جيد خلال الموسم الحالي.

ويحتل نادي العاصمة صدارة جدول الترتيب برصيد 18 نقطة بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز بها جميعًا وسجل 18 هدفًا واستقبل مرماه 6 اهداف.

اقرأ ايضًا: ميسي يعجز عن التسجيل.. باريس سان جيرمان يهزم ليون بهدف قاتل

ويأتي أولمبيك مارسيليا في مركز الوصافة بعدما لعب 5 مباريات فقط محققًا 13 نقطة من الفوز في 4 وتعادل، واستقبلت شباكه 5 وسجل مهاجميه 12 هدف.

وواصل فريق لنس التقدم في جدول ترتيب الدوري الفرنسي بالتواجد في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة عن أنجيه صاحب المركز الرابع، ونيس صاحب المركز الخامس.

ويأتي فرق كليرمونت في المركز السادس برصيد 9 نقاط، بنفس رصيد لوريان صاحب المركز السابع، ويتواجد مونبلييه في المركز الثامن بـ8 نقاط رفقة أولمبيك ليون التاسع.

وأصبح جدول ترتيب الدوري الفرنسي كالتالي:

باريس سان جيرمان 18
أولمبيك مارسيليا 13
لنس 12
أنجيه 11
نيس 10
كليرمونت 9
لوريان 9
مونبيليه 8
ليون 8
نانت 7
ريمس 7
ستراسبورج 7
تروا 5
موناكو 5
ليل 5
رين 5
بوردو 5
بريست 4
سانت إتيان 3
ميتز 3

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أسرتها تتهم الزوج بقتلها ..جهود لكشف لغز العثور على جثة ربة منزل مشنوقة بالمرج

أسرتها تتهم الزوج بقتلها ..جهود لكشف لغز العثور على جثة ربة منزل مشنوقة بالمرج

«الرعاية الصحية» بالأقصر: نجاح أول عملية منظار ركبة بمستشفى الكرنك الدولي

«الرعاية الصحية» بالأقصر: نجاح أول عملية منظار ركبة بمستشفى الكرنك الدولي

قبل افتتاح السيسي.. تعرف على تفاصيل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

قبل افتتاح السيسي.. تعرف على تفاصيل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

إعلان أسماء مراكز الشباب الخاصة بالحصول على لقاح كورونا بالبحر الأحمر

إعلان أسماء مراكز الشباب الخاصة بالحصول على لقاح كورونا بالبحر الأحمر