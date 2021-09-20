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"البيئة" تحصد شهادة ISO 9001 في برنامج الإعانات الزراعية بالوزارة

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"البيئة" تحصد شهادة ISO 9001 في برنامج الإعانات الزراعية بالوزارة "البيئة" تحصد شهادة ISO 9001 في برنامج الإعانات الزراعية بالوزارة
المشيطي : البرنامج سعودي بامتياز ويمتد لجميع مناطق المملكة

تسلم نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي في مكتبه اليوم، شهادة الأيزو ISO 9001 الخاصة بنظام إدارة الجودة والخدمة والتي حصل عليها برنامج الإعانات الزراعية في الوزارة.

وصرّح نائب الوزير بأن هذه الخطوة تدل على تميُّز برنامج الإعانات الزراعية، وتحقيقه الإنجازات المأمولة، وذلك بقيادة شباب وشابات الوطن الذين نفتخر بهم جميعًا، مبينًا أن هذا البرنامج سعودي بامتياز وممتد في جميع المناطق وتعمُّ فائدته كل شخص في المملكة.

وأشار المشيطي إلى أن لدى برنامج الإعانات الزراعية خطة وحوكمة واضحة، تهدف للوصول إلى دعم جميع شرائح المجتمع المستفيدة. مؤملاً أن يستمر البرنامج في قادم الأيام بالروح والعمل والإيجابية نفسها.

يُشار إلى أن شهادة ISO 9001 خاصة بنظام إدارة الجودة والخدمة، وتهتم بخمسة أركان هي: جودة الخدمة، وخدمة العملاء، والإنتاجية وسير العمل، وتشجيع العمل الجماعي والابتكار، والاهتمام بالعميل وجعله (العامل الأول) الذي يؤثر على قرارات وتصرفات المنظمة، كما تُعدّ الشهادة بمنزلة ضمان وموثوقيّة للخدمة التي تُقدمها المنظمة، وتُحسّن خدمة العملاء مما يخلق فرصة للاستفادة من الخدمات التي تُقدمها المنظمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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