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ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء

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ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء

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ارتفعت درجات الحرارة بشمال سيناء، الاثنين، حيث يسود المحافظة طقس حار خلال ساعات النهار، ومعتدل الحرارة خلال ساعات الليل، بينما يسود مختلف مدن المحافظة نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة والرطوبة.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 17 و34 درجة، حيث سجلت العريش درجة حرارة ما بين 23 و32 درجة، ورفح ما بين 22 و31 درجة ومدينتا الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 17 و34 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوي بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

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