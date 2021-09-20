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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة خلال الطقس اليوم الإثنين في جميع أنحاء مصر.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تترواح درجة الحرارة العظمى في مصر بين 41ْ في أسوان وإدفو، و30ْ في مطروح.

يسود اليوم طقس اليوم شديد الحرارة في جنوب سيناء وجنوب البلاد، وحارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

يميل للحرارة على السواحل الشمالية نهارًا، بينما يكون الطقس معتدل الحرراة على كافة الأنحاء ليلاً.

يكون حالة البحر المتوسط معتدلا، ويتراوح الموج بين متر و1.75 مترًا، والرياح شمالية غربية.

وتتراوح حالة البحر الأحمر بين المعتدلة والمضطربة، وارتفتع الأمواج بين 2 و2.5 مترًا، والرياح شمالية.

تنشط الرياح في القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، وتتراوح سرعتها بين 10 إلى 19 عقدة.

توقعات درجات الحرارة اليوم في مصر

ترتفع درجة الحرارة في القاهرة للعظمي اليوم إلى 36ْ، والصغري 23ْ، والمحسوسة 38ْ.

وتصل درجات الحرارة المتوقعة في الإسكندرية اليوم إلى 32ْ للعظمي، و23ْ للصغري، والمحسوسة 35ْ.

يتوقع أن تكون درجات الحرارة المتوقعة في مصر اليوم كما يلي:

الأقصر 40-25، أسوان 41-25، الفيوم 36-23ْ

إدفو 41-24، قنا 40-25، سوهاج 39-25ْ.

أسيوط 39-23، بني سويف 37-23، الوادي الجديد 40-22ْ.

المنيا 38-24، حلايب 33-29، أبوسمبل 40-24، شلاتين 36-28ْ.

طنطا 35-26، سيوة 37-20، المنصورة 35-22ْ.

شبين الكوم 36-23، الإسماعيلية 36-22، دمنهور 34-23ْ.

مطروح 30-24، السويس 36-23، طابا 34-24ْ.

دمياط 31-22، بورسعيد 31-24، الغردقة 36-27ْ.

السلوم 33-22، العريش 32-23، بلطيم 32-24ْ.

الطور 33-26، رفح 31-22، شرم الشيخ 37-26ْ.

تقرير حالة الطقس اليوم المتوقع فى مصر الإثنين 20-9-2021

تفاصيل حالة الطقس غدًا في مصر

تواصل درجات الحرارة الإرتفاع خلال حالة الطقس غدًا في جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ويكون الطقس المتوقع في القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مشابهًا لطقس اليوم تقريبًا.

ويتوقع درجات الحرارة غدًا الثلاثاء المتوقعة في القاهرة والوجه البحري العظمي 36 والمحسوسة 38 درجة.

وتكون أن تكون في السواحل الشمالية 32-35، وفى شمال الصعيد 39-41 درجة.

ويتوقع في جنوب الصعيد 39-43، جنوب سيناء 39-42 درجة.

درجات الحرارة وحال الطقس المتوقع في 6 أيام وأحوال البحرين خلال 3 أيام

يعرض الجدول التالي تقرير درجات الحرارة المتوقعة حتى يوم السبت المقبل الموافق 25-9-2021.

تقرير حالة الطقس اليوم المتوقع فى مصر الإثنين 20-9-2021

ونشرت الأرصاد الجوية تقارير الطقس خلال 6 أيام، وحالة البحر المتوسط عن 3 أيام، وكذلك حالة البحر الأحمر عن 3 أيام.

أخبار الطقس خلال 6 أيام

تقرير حالة البحر المتوسط خلال 3 أيام

تفاصيل حالة البحر الأحمر خلال 3 أيام