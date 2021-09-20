حريق بـ ٣ محلات تجارية بالغردقة والدفع بـ ٤ سيارات للحماية المدنية

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اندلع حريق ضخم بـ ٣ محلات تجارية امام جمعية الشبان بميدان الدهار وسط مدينة الغردقة صباح اليوم الاثنين وانتقلت سيارات الحماية المدنية لموقع الحريق لاخماده والسيطرة عليه وتم ايقاف حركة المرور في الشارع الكائن به المحلات.

تلقي اللواء محيي سلامة مدير امن البحر الاحمر اخطار بنشوب حريق ب٣ محلات تجارية بميدان الدهار بالغردقة وتم اخطار الحماية المدنية والاسعاف للانتقال للحريق وتم الدفع ب٤ سيارات اطفاء للتعامل مع الحريق قبل امتداده للمحلات المجاورة.

كانت قوات الحماية المدنية بالبحر الاحمر قد تمكنت من اخماد حريق اندلع في مصنع لللاثاث الخشبي الفندقي في المنطقة الصناعية في غرب مدينة الغردقة وذلك بعد مشاركة عدد سيارات الإطفاء لمكان المصنع لإخماد الحريق. الءي استمر نحو ساعتين.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطار باندلاع حريق ضخم في مصنع لتصنيع الاثلث الخشبي في مدينة الغردقة ولم تحدد الاسباب بعد.

وانتقل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر واللواء محي سلامة مدير أمن البحر الأحمر لمكان الحريق. لمتابعة الموقف وقامت قوات الحماية المدنية وسيارات الأطفاء بالسيطرة على الحريق، وتقدر الخسائر الاولية ب نحو ٥ ملايين جنيه.