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للشهر الـ9 تواليًا.. أكبر مورد للنفط الخام للصين

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للشهر الـ9 تواليًا.. السعودية أكبر مورد للنفط الخام للصين للشهر الـ9 تواليًا.. أكبر مورد للنفط الخام للصين
بيانات صينية أظهرت أنها ارتفعت بنسبة 53% عن العام السابق

للشهر الـ9 تواليًا.. السعودية أكبر مورد للنفط الخام للصين

حافظت ، على تصنيفها كأكبر مورد للنفط الخام للصين للشهر التاسع على التوالي في أغسطس الماضي؛ وفقًا لبيانات الإدارة العامة للجمارك بالصين.

ووفق "رويترز" أظهرت البيانات، ارتفاع واردات النفط السعودي بنسبة 53% عن العام السابق إلى 8.06 ملايين طن أو 1.96 مليون برميل يوميًّا، مقارنة مع 1.58 مليون برميل يوميًّا في يوليو و1.24 مليون برميل يوميًّا في أغسطس من العام الماضي.

وانخفضت الواردات من الإمارات بنسبة 40% على أساس سنوي لتصل إلى 2.58 مليون طن في الشهر الماضي؛ فيما انخفضت إمدادات النفط الخام من الكويت بنسبة 2% عند 2.51 مليون طن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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