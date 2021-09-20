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عدو البشرية.. إصابات كورونا عالميًّا تتجاوز 228 مليونًا و4.6 ملايين وفاة

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عدو البشرية.. إصابات كورونا عالميًّا تتجاوز 228 مليونًا و4.6 ملايين وفاة عدو البشرية.. إصابات كورونا عالميًّا تتجاوز 228 مليونًا و4.6 ملايين وفاة
الولايات المتحدة تتصدر عدد الوفيات بـ673763 حالة تليها البرازيل

عدو البشرية.. إصابات كورونا عالميًّا تتجاوز 228 مليونًا و4.6 ملايين وفاة

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 228 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.6 ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 228.493.023، وإجمالي الوفيات 4.691.081.

ووفق " اليوم" تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ673763 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 42.085.963، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ590752 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 21.239.783.، وجاءت الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 444838، وإجمالي إصابات 33.448.163.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات 271303، وإجمالي إصابات 3.564.694؛ فيما جاءت في المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 198976، وإجمالي إصابات 2.166.419، وسادسًا روسيا بإجمالي وفيات 194671، وإجمالي إصابات 7.170.06، وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 140468، وإجمالي إصابات 4.190.763.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 135539، وإجمالي إصابات 7.464.791، تلتها في المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 130310، وإجمالي إصابات 4.636.111، ثم كولومبيا في المرتبة العاشرة، بإجمالي وفيات 125895، وإجمالي إصابات 4.941.064.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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