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للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا»

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مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا» للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا»

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أبدى مرتضي منصور، رئيس نادي السابق، اندهاشه من فتوى الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقة المقارن والشريعة بجامعة الأزهر، وتحريمه التبرع لنادي الزمالك.

وقال في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «أنا متفق مع الشيخ أحمد كريمة في أمر ومختلف معه في أمر آخر».

وتابع: «أتفق مع الشيخ كريمة في أن التبرع ليس من الزكاة وليس من الشريعة، لكني أختلف معه في عدم جواز التبرع للزمالك».

ومضى قائلًا: «أنا شخصيا بعد أن أخرج زكاتي وزكاة أسرتي ويتبقى معي أموال من حقي التبرع بها للزمالك، فهذا أمر طبعي لا غبار عليه».

وقال مرتضى: «سبق وتبرعت بمليون دولار للنادي العام الماضي، وبـ100 ألف جنيه للنادي في ٢٠١١، وهو أمر مثبت في تقارير رسمية».

واعتبر أن التبرع للزمالك ليس حرام، مؤكدا أنه يلوم على الشيخ كريمة أنه تبرأ من تشجيع الكرة عند سؤاله عن انتمائه الكروي.

كان الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقة المقارن والشريعة بجامعة الأزهر، قال إن التبرع لنادي الزمالك لا يجوز اعتباره من الزكاة، وإن أطفال مستشفى أبو الريش أولى.

المصرى اليوم

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