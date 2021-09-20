فرح على: ألتزم الحيادية فى تقديم البرامج الرياضية.. وثقة الجمهور الأهم

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تواصل الإعلامية الشابة فرح على تقديم برامج رياضية على القنوات التى أطلت منها بإطلالات كروية، وأبرزها «on e» و«تايم سبورت» و«إكسترا نيوز» وحاليا قناة «الزمالك» التى تقدم على شاشتها برنامج «أخبارنا»، وعبرت فرح عن سعادتها بردود الأفعال التى تلقتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، عقب حضورها احتفالية نادى زد لتكريم أبطال أولمبياد طوكيو، وعلقت «فرح»: «تشرفت بحضور حفل تكريم أبطالنا اللى شرفونا فى أولمبياد طوكيو».

وقالت فرح فى تصريحات لها أن الجمهور هو الذى يصنع نجاح وشهرة الإعلامى بل وسعادته ويشجعه على التميز، ولذلك فإننى أهتم كثيرا بآراء وتعليقات جمهورى وأضعها فى اعتبارى، والحمد لله فإن برنامج «أخبارنا» الذى أقدمه على شاشة قناة نادى الزمالك، حقق قاعدة جماهيرية كبيرة من عشاق النادى والجماهيرالمصرية بشكل عام، ولم يأت ذلك من فراغ بل إننى أحرص بشدة على الالتزام بالمهنية واحترام عقل المشاهد، وأرى أن ذلك من الشروط المهمة التى لابد أن تتوافر فى مقدمى البرامج الرياضية.

وحول نجاحها فى تثبيت أقدامها وسط الإعلاميين الرياضيين فى مصر، قالت: يشرفنى ذلك كثيرا وأحرص على أن أكون عند حسن ظن جمهورى بى دائما، وإن كنت لا أضع نفسى فى منافسة مع أحد.

وعن انتماءاتها الكروية قالت فرح على: أشجع «الكورة الحلوة»، وهى بالفعل جملة حقيقية، أنا مذيعة رياضية أتحدث فى جميع الموضوعات وألتزم الحيادية فى كل ما أقدمه.

وعن طموحاتها قالت: منذ تخرجت فى كلية الإعلام، وأنا أحلم بالعمل مذيعة وأن يحبنى جمهورى ويرتبط ويثق بى والحمد لله هذا الهدف أسعى إليه فى عملى باستمرار لأننى أعشق عملى وأعشق النجاح فيه، فعندما يرحب بى جمهورى ويحتفى بى فى المناسبات التى أحضرها مثلا أشعر بسعادة كبيرة وبأننى قريبة من الجمهور الذى أحبه أيضا.