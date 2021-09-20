أسامة رؤوف: «أيام القاهرة للمونودراما» شهدت دورة فارقة بحضور الجمهور والمشاركات الدولية

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قال الدكتور أسامة رؤوف مؤسس ورئيس مهرجان «أيام القاهرة الدولى للمونودراما» الذى اختتمت فعالياته، الجمعة الماضى، إن المهرجان خرج بشكل جيد وعكس الصور الحضارية لمصر بشكل كبير فى مهرجان دولى شهدت الساحة المسرحية الدولية دورته الرابعة بنجاح كبير، ووجه «رؤوف» الشكر، خلال تصريحات لـ«المصرى اليوم» للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على دعمها وحرصها على أن تظهر صورة مصر الحضارية خلال المهرجان، وكذلك مؤسسات وزارة الثقافة الداعمة، مشيرا بالتقدير للهيئة الدولية للمسرح برئاسة المهندس محمد سيف الأفخم، والدعم المستمر منها طوال 4 سنوات من عمر المهرجان.

واختتمت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما، وسط حضور عربى ودولى كبير، بالمسرح المكشوف بساحة الهناجر، وبدأت بالسلام الوطنى، ثم فقرة مبهرة للتنورة لاقت صدى كبيرا لدى الحضور من فرق دولية ومصرية، وقدم الحفل الفنان أحمد السلكاوى مع ترجمة باللغة الإنجليزية.

وأشاد رؤوف باللجنة العليا للمهرجان والتى ضمت د. مصطفى سليم، ود. محمد أمين عبد الصمد، ود. عايدة علام، ولجنة اختيار العروض التى ضمت كلا من د. أحمد عبد العزيز ود. لمياء أنور والمخرج محمد حجاج، ولجنة مسابقة النصوص التى ضمت كلا من الكاتب إبراهيم الحسينى والناقد أحمد خميس والمخرج التونسى وليد دغسنى، وصعدت على المسرح د. عايدة علام زوجة الناقد والأكاديمى الراحل الدكتور حسن عطية الذى أهديت له الدورة الرابعة من المهرجان لجهوده الكبيرة على المستوى المحلى والدولى كناقد وأستاذ بقسم النقد والدراما، وعضويته للهيئة العليا للمهرجان طوال سنواته الماضية، وتسلمت الدرع د. عايدة علام زوجته، وتم تكريم الكاتب الكبير الراحل ورائد المونودراما أمين بكير وتسلمت ابنته الدرع، كما تم تكريم اسم الفنانة التونسية القديرة رجاء بن عمار وتسلمت الدرع المستشار الثقافى بالسفارة التونسية بالقاهرة.

وتم تكريم المخرج والمبدع العربى خليفة التخلوفة، وهو أحد خريجى المعهد العالى للفنون المسرحية بالقاهرة وله دور بارز فى الحركة المسرحية بدولة الإمارات، ثم صعد على المسرح الناقد أحمد خميس عضو لجنة تحكيم مسابقة النصوص المسرحية ليقرأ بيان لجنة التحكيم ويعلن أسماء الفائزين.

وأوضح خميس فى كلمته أنه تقدم للمسابقة 33 نصا مسرحيا منها 21 من مصر، و5 نصوص من العراق ومسرحيتان لكل من المغرب وسوريا ومسرحية واحدة لكل من الجزائر والأردن وسلطنة عمان.

وتابع خميس: تنوعت النصوص المقدمة بين طرح الهم الشخصى وتقديم تيمات تخص الراهن الاجتماعى والسياسى والفنى وبدا التركيز واضحا عند كثير من كتاب المسابقة على تقديم موضوعات تناسب تماما دراما الممثل الواحد من حيث كفاءة البناء وأهميته وتطوير الحدث المتناول وتضمين وعى يتعاطى مع أهمية الشكل والموسيقى والأزياء والإكسسوار وبقية العناصر المساهمة فى تكوين النص من حيث المعنى والفلسفة ودورهم الهائل فى التأثير، وتابع: اختلف أعضاء اللجنة فيما بينهم أى من تلك الرهانات الجمالية يستحق الجائزة عن جدارة واستحقاق، والنتائج جاءت بعد نقاش طويل وعبر اختلاف صحى فى وجهات النظر، إذ حصدت هبة الله محمد حسن (مصر) المركز الأول عن مسرحية «البحث عن شبح»، وجاء المركز الثانى مناصفة بين كل من ميثم السعدى (العراق – أمريكا) عن مسرحية «شيزوفرينيا»، ومحمد زناتى (مصر) عن مسرحية «خداع بصرى»، وجاء المركز الثالث مناصفة بين كل من حسين على هارف (العراق) عن مسرحية «قلب الدمية» ورهف غدير (سوريا) عن مسرحية «للمدينة باب وحيد».

وصعد على المسرح المخرج العمانى شبير بن عبدالرحيم عضو لجنة تحكيم العروض بالدورة الرابعة ليعلن نتيجة المهرجان، إذ حصد جائزة أفضل نص مسرحى، «غوايات البهاء» لموفق مسعود، من السعودية، وفاز بجائزة أفضل ممثل يورى راديونوف عن عرض «امورفين» لدولة أوكرانيا، وفازت ماريا كامب عن عرض «عالم زهرة كارنيبلوس» لدولة المكسيكـ بجائزة أفضل ممثلة، والذى فاز أيضا بجائزة أفضل مخرج لـ«فاليريا فابرى» وكذلك جائزة أفضل عرض عالمى، وفاز بجائزة أفضل سينوغرافيا أليكس بروفوسيلى عن عرض «امورفين» لدولة أوكرانيا.

ومنح المهرجان شهادات تقدير لكل من عماد عبدالرحمن عن دوره فى عرض «غسيل أموات» (مصر)، ومى رضا عن دورها فى عرض «طقوس ميديا» (مصر)، وهوار فارس عن دورها فى عرض «احترق» كالعنقاء لدولة العراق.