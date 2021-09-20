«صلاح» يقتحم قائمة العظماء الـ10 فى تاريخ نادى ليفربول بـ 130 هدفًا

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من جديد عاد الفرعون المصرى، محمد صلاح، ليتصدر عناوين الصحف العالمية، بعد التألق اللافت الذى ظهر عليه خلال مباراة فريقه ليفربول أمام ضيفه كريستال بالاس، والهدف الرائع الذى سجله ودخل به تاريخ النادى الإنجليزى العريق.

وقاد محمد صلاح فريق ليفربول مساء أمس الأول «السبت»، للفوز على نظيره كريستال بالاس بنتيجة 3/ صفر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدورى الإنجليزى الممتاز، وسجل محمد صلاح الهدف الثانى للفريق رافعاً رصيده إلى 4 أهداف فى صدارة ترتيب هدافى البريميرليج حتى الآن.

ووضع الفوز فريق ليفربول على قمة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز برصيد 13 نقطة، من 4 انتصارات وتعادل وحيد أمام العملاق تشيلسى.

وحملت مباراة كريستال بالاس الرقم 150 لمحمد صلاح مع ليفربول فى بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز، بينما حمل الهدف الرقم 99 له فى البطولة مع الريدز، والرقم 101 بشكل عام فى البريميرليج بعدما سجل هدفين فى ولايته الأولى فى البطولة قبل سنوات طويلة مع فريق تشيلسى اللندنى.

وأشاد الموقع الرسمى لنادى ليفربول بما قدمه اللاعب، كما أسهبت حسابات ليفربول على مواقع التواصل الاجتماعى فى الثناء على الفرعون المصرى والتحدث عن التألق اللافت الذى ظهر عليه اللاعب فى مباراة كريستال بالاس، كامتداد لتألقه اللافت منذ انطلاق الموسم الجارى.

وكتب حساب نادى ليفربول عقب المباراة على شبكة «تويتر»: «150 مباراة.. 99 هدفا.. 2 الحذاء الذهبى كهداف للدورى الإنجليزى.. 1 لقب الدورى الإنجليزى الممتاز، مُذهل وخارق للعادة ما يقدمه محمد صلاح معنا بالدورى الإنجليزى الممتاز».

كما نشر الحساب الرسمى لنادى ليفربول باللغة العربية صورة كبيرة لمحمد صلاح، وعلق عليها كاتباً: لكل أُناسٍ ملك يَعرفونهُ، وملكنا فى كل وقت صلاح.

وبالهدف الذى سجله فى شباك كريستال بالاس، رفع محمد صلاح رصيده من الأهداف مع فريق ليفربول فى كل البطولات إلى 130 هدفاً، وذلك خلال 209 مباريات رسمية، شارك فيها مع الفريق الأحمر منذ انضمامه لصفوفه.

وبعدما وصل إلى 130 هدفاً انضم صلاح لقائمة الهدافين العظماء عبر تاريخ نادى ليفربول، حيث احتل المرتبة العاشرة فى القائمة بالتساوى مع النجم السابق سام ريبولد، والذى سجل بدوره 130 هدفاً، ولكن فى 226 مباراة.

ويتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لفريق ليفربول النجم السابق الأسطورة أيان راش، الذى سجل 346 هدفاً مع فريق ليفربول فى مختلف البطولات. وبات محمد صلاح حالياً على بعد 3 أهداف فقط من معادلة رقم المهاجم الإيفوارى الأسطورة ديدييه دروجبا، كأكثر لاعب إفريقى تسجيلاً للأهداف فى الدورى الإنجليزى الممتاز بـ 104 أهداف.

واختارت جماهير نادى ليفربول فى تصويتها عبر الموقع الرسمى للنادى محمد صلاح كأفضل لاعب فى الفريق أمام كريستال بالاس.

بدورها أشادت الصحف العالمية والإنجليزية الصادرة أمس الأحد، بالنجم المصرى مؤكدة أنه يقدم أداء خارقاً مع فريق ليفربول منذ بداية الموسم الجارى، وقالت صحيفة «ديلى ميل» إن اللاعب المصرى يسير بقوة نحو المنافسة من جديد على لقب هدّاف الدورى الإنجليزى الممتاز.

بدوره أشاد يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، بمحمد صلاح، وقال فى تعليقات مع الموقع الرسمى للنادى: يا له من لاعب ويا له من محترف، يا له من شخص، نحن نقدره كثيراً، ولا يمكنك تخيل ذلك، أتذكر آخر يوم من الموسم الماضى حين خسر سباق الحذاء الذهبى، اللاعبون كانوا يساندونه بسبب كل ما قدمه للفريق خلال موسم كان صعباً بالفعل.

وأضاف «كلوب»: محمد صلاح شخص ملهم، استفدنا كثيرا كفريق من رغبته فى تسجيل الأهداف، ولا ننسى تمريراته الحاسمة، صلاح لاعب يجسد رغبتنا فى تحقيق المزيد من الإنجازات والانتصارات.

وعلق يورجن كلوب على خلع محمد صلاح قميصه عقب تسجيل الهدف وتلقيه بطاقة صفراء، قائلاً: أتذكر خلع القميص من قبل ضد مانشستر يونايتد، وكنت قريبا من خلع قميصى بنفسى فى هذه الليلة.

فى شأن متصل، أثارت العضلات المفتولة والقوية والغريبة على جانبى محمد صلاح، والتى تشبه أصابع الشخص حالة من الجدل الشديد والاندهاش بين الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

الجدير بالذكر أن البنيان الجسدى لمحمد صلاح تطور بصورة مذهلة خلال الفترة الماضية، وتحديدا منذ انضمامه لصفوف ليفربول فى صيف عام 2017.