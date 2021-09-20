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"الإرياني" يدعو لأداء صلاة الغائب على أرواح الشهداء التسعة ضحايا إعدامات الحوثي

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بعدما سلمت الميليشيا جثثهم إلى أهاليهم واشترطت دفنهم دون الصلاة عليهم بالمساجد

دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بإقامة صلاة الغائب على أرواح الشهداء التسعة الذين تم إعدامهم على يد ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وتفصيلاً، قال الإرياني عبر حسابه الرسمي على تويتر: ندعو كل اليمنيين إلى أداء صلاة الغائب على أرواح الشهداء 9 الذين لم تكتفِ ميليشيا الحوثي الإرهابية بقتلهم بدم بارد، بل سلمت جثثهم إلى أهاليهم مع اشتراطها دفنهم بصمت وعدم الصلاة عليهم في المساجد أو تشييعهم أو استقبال العزاء فيهم في جرائم لا تقل بشاعة عن جريمة قتلهم والرقص فوق جثثهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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