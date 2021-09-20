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تحدث فاروق جعفر، المستشار الفني لنادي الزمالك، عن أزمة الفريق الأخيرة بشأن إيقاف القيد لمدة فترتين، مشيرًا إلى أن الإدارة تسعى لحل تلك الأزمة في الفترة المقبلة.

وقال فاروق جعفر، في تصريحات تلفزيونية: «سيتم إعارة صفقات الزمالك الجديدة وهى حمدي النقاز ومحمود شبانة وعمر كمال عبدالواحد، في حال رفض الفيفا استئناف النادي».

وأشار إلى أن الفريق يواجه أزمة في قيد التونسي سيف الدين الجزيري، بعد شرائه بشكل نهائي من المقاولون العرب.

وعن التعاقد مع عبدالله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز: «الزمالك حاليا ليس بحاجة لخدمات عبدالله السعيد، ويوسف أوباما أفضل منه حاليا وسيكون مفيد أكثر للفريق».