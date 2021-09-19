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ميسي يعجز عن التسجيل.. باريس سان جيرمان يهزم ليون بهدف قاتل

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ميسي يعجز عن التسجيل.. باريس سان جيرمان يهزم ليون بهدف قاتل ميسي يعجز عن التسجيل.. باريس سان جيرمان يهزم ليون بهدف قاتل

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تمكن فريق باريس سان جيرمان من تحقيق الفوز على منافسه أولمبيك ليون بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة السادسة من منافسات الدوري الفرنسي.

وفشل رفاق الأرجنتيني ليونيل ميسي في تحويل سيطرتهم إلى فرص خطيرة خلال أحداث الأول، وتقدم الضيوف في الدقيقة 54 عن طريق اللاعب لوكاس باكيتا، فيما تعادل نادي العاصمة من ركلة جزاء عند الدقيقة 66 سددها البرازيل نيمار بشكل رائع، وجاء الهدف الفوز في الدقيقة 90+3 عن طريق البديل إيكاردي.

وشهدت المباراة مشاركة نجوم فاريق باريس سان جيرمان خاصة المتواجدين في الخط الهجومي مثل كيليان مبابي ونيمار إلى جانب دي ماريا والإيطالي إيكاردي وميسي الذي غادر في منتصف الشوط الثاني.

وبهذا التعادل يواصل فريق باريس سان جيرمان تصدره لجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 17 نقطة، فيما يتواجد أولمبيك ليون عند المركز الثامن برصيد 8 نقاط وبفارق 3 نقاط عن لنس صاحب المركز الثالث.

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